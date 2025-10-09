Hugo González: la nueva esperanza española de la NBA se estrena con los Celtics

El baloncesto español ya tenía razones de sobra para estar pendiente de la NBA con Santi Aldama, pero el aterrizaje de Hugo González a Boston hace que todas las miradas curiosas vayan a estar siguiendo su desempeño como novato esta temporada, que arranca de manera oficial el 21 de octubre.

En su primer partido de pretemporada disputado en Memphis, Hugo González demostró todo su potencial, convirtiendo 3 de sus 4 lanzamientos. Dos canastas en transición, entre ellas un poderoso mate ante G.G. Jackson, y un triple en su primer intento sin dejar botar el balón, además de un tiro libre. Ocho puntos en total acompañados de 3 rebotes, 1 asistencia, 1 robo y 3 impresionantes tapones. En particular el último, bajando a defender tras una pérdida de Baylor Scheierman para bloquear por detrás una canasta prácticamente cantada.

Hugo González entrando a canasta ante G. G. Jackson / MATTHEW A. SMITH / EFE

La defensa como estandarte

El escolta madrileño ha vuelto a dejar evidentes sus capacidades defensivas y su portento físico que ya dejó encantado a Matt Reynolds, entrenador de los Celtics en la Summer League. Su intensidad contagiosa fue elogiada más de una vez por el técnico: "Defensivamente es un jugador muy enérgico, y queríamos potenciar esas fortalezas. Con cada partido, su impacto también aumentó en ese aspecto". Su compañero Aaron Scott compartió un detalle gracioso sobre el madrileño: "Cuando se enfada habla un poco de español, y no sé qué está diciendo, pero se nota que lo está".

"La defensa lo es todo. Si defiendes, puedes correr. Todos en este equipo quieren correr… Eso es lo que buscamos. Así que, una vez que tengamos la defensa bien definida, cuando podamos correr, seremos muy, muy peligrosos", dijo Hugo al final del partido contra los Grizzlies, consciente de la importancia que tiene este apartado para alguien que todavía no despliega un fornido arsenal ofensivo.

Hugo González defiende al base de Grizzlies Cam Spencer / MATTHEW A. SMITH / EFE

Trayectoria prematura

Hugo González ingresó en la cantera del Real Madrid en 2015 con apenas nueve años, y fue quemando etapas hasta convertirse en el cuarto jugador más joven en debutar con el primer equipo en 2022. El 20 de febrero de 2025 hizo su debut con la selección española absoluta, pero no disputó el Eurobasket de este verano para centrarse en su preparación como nuevo jugador de los Boston Celtics.

El escolta madrileño fue seleccionado en el draft de este verano en la posición 28 con 19 años y ya disputó cuatro partidos en la liga de verano que organiza la NBA. A pesar de que sus porcentajes de tiro no fueran buenos, demostró estar al nivel de competición promediando 10.8 puntos por partido, 4.5 rebotes y 2.8 asistencias. El proceso de adaptación a una liga tan exigente nunca es fácil, pero el todavía adolescente de los Celtics ha mostrado porte y madurez en todos los partidos que ha disputado hasta ahora, y las bajas del equipo de Massachusetts podrían ofrecerle la plataforma necesaria para brillar.

Hugo González ante el Baskonia en Liga Endesa / JUANJO MARTIN / EFE

Duelo nacional

Mientras tanto, su compatriota Santi Aldama también ha dejado buenas sensaciones ante las circunstancias que vive su equipo. Los Grizzlies siguen sin poder contar con sus dos estrellas en Ja Morant y Jaren Jackson Jr por lesión, además de haber enviado a Desmond Bane a Orlando en la última ventana de traspasos. Ante la oportunidad, el canario no ha decepcionado, acumulando 12 puntos y 6 rebotes en 24 minutos, siendo el único titular en mantenerse con balance positivo a pesar de la derrota (+2).

El ala-pívot de los Grizzlies firmó un nuevo contrato el pasado mes de julio para tres temporadas más, por un total de 52.5 millones de dólares, y se espera que forme parte del quinteto inicial hasta que vuelva Jaren Jackson Jr.

Santi Aldama protege el balón de Jaylen Brown / MATTHEW A. SMITH / EFE

Rodeado de gigantes

Cuando Hugo González debute en competición oficial se convertirá en el vigesimoprimer español en jugar en la NBA, uniéndose a leyendas españolas como los hermanos Gasol, Rudy Fernandez, José Calderón, Juan Carlos Navarro, Ricky Rubio, y los hermanos Hernangómez. Para eso tendrá que seguir trabajando y convencer a Joe Mazzula, técnico de los Celtics, que merece formar parte del primer equipo y no de la sucursal de Maine que milita en la liga de desarrollo.