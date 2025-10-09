El Espanyol abre una nueva era: Alan Pace toma el relevo de Chen Yansheng

El lunes 14 de julio tuvo lugar un movimiento que agitó a todos los pericos. Una de las noticias más esperadas se hizo realidad al anunciarse que Rastar Group, dueño del Espanyol desde 2016, había llegado a un principio de acuerdo con Velocity para el traspaso de la mayoría de las acciones del club. La operación ya se cifró en 130 millones de euros, pero quedaba pendiente de toda la maquinaria burocrática para sellarse de forma oficial. Los trámites han finalizado, este miércoles se produjo la firma de los documentos y este jueves la entidad perica ha anunciado al fin de forma oficial el cambio de propiedad: el empresario Alan Pace sucede a Chen Yansheng al frente de la entidad blanquiazul.

El miércoles 8 de octubre de 2025 quedará marcado en rojo como la fecha del inicio de una nueva era certificada en las oficinas del bufete de abogados Rousaud Costas Durán con la firma de los documentos protagonizada por Pace y el actual CEO Mao Ye. También acudió a la cita Bradley Spiby, asesor del nuevo dueño perico y hombre importante en la futura cúpula junto a Antonio Dávila.

El último paso era la validación final del banco chino del primer pago de 65 millones que tuvo lugar este jueves antes del anuncio oficial. Velocity Sports Partners (VSP), el brazo inversor deportivo de ALK Capital, liderado per Alan Pace, completó oficialmente la adquisición. El próximo martes presentará su proyecto ante los medios en el RCDE Stadium.

Nuevo estilo

No puede decirse que Mister Chen sea ya historia porque Rastar Group pasa a tener una participación del 16,45% en VSP y Mao Ye podría seguir a corto plazo en el organigrama. Pero a partir de ahora ya es una realidad el nuevo rumbo del club perico con el equipo de Pace, el dirigente americano que también pilota el Burnley de la Premier y que ya se ha familiarizado con todo el espíritu españolista, tanto en sus visitas a la ciudad deportiva Dani Jarque como en su presencia en varios partidos en el RCDE Stadium.

La lejanía, frialdad y nulo carisma de Chen dejan paso a una nueva propiedad, que apelará más al sentimiento perico. Es cierto que el dirigente chino invirtió 225 millones en el club, con cuatro ampliaciones de capital incluidas que resultaron claves para enjugar la deuda y evitar el hundimiento del club, pero el balance deportivo y social resultó bastante decepcionante. En menos de una década pasaron por el club 13 entrenadores y 6 directores deportivos, con dos descensos incluidos (a punto estuvo de producirse el tercero en el pasado curso) y una convulsión entre los hinchas nada aconsejable.

La propiedad china cede el testigo a la vía anglosojana. VSP, grupo de matriz inglesa con accionistas norteamericanos, coge ahora las riendas del Espanyol con el 99,65% del capital social y Pace como cabeza de cartel. El empresario, de 57 años y nacionalidad estadounidense y británica, inició su camino en el fútbol en 2006, cuando dejó su cargo de director general en el banco Lehman Brothers para ponerse al frente del Real Salt Lake de la MLS.

En Barcelona en los 90

Su apuesta por el sector deportivo se consolidó en 2019, cuando impulsó la empresa ALK Capital con la idea de crear una plataforma deportiva de múltiples clubs. Un año después, VSP se hizo con el 84% del Burnley, que ha vivido una trayectoria irregular en los últimos años, con dos descensos y dos ascensos, el último en el pasado curso. La euforia por ese retorno a la Premier llevó a Pace a proclamar que uno de sus objetivos era "ganar la Champions algún día".

Pace ya residió en Barcelona entre 1992 y 1994, mientras cursaba un máster en el IESE. Por ejemplo, asistió en el Camp Nou al clásico del 5 de septiembre 1992 con gol de Stoichkov para dar el triunfo al Barça (2-1). Ahora disfrutará de su Espanyol en el RCDE Stadium, que el domingo pasado acogió a 32.778 espectadores, la mejor entrada de la historia en el templo perico en un duelo sin el Barça o el Madrid de adversario.

Mantener la identidad

"No es una cuestión de propiedad, sino de gestión. El Burnley seguirá siendo el Burnley. El Espanyol seguirá siendo el Espanyol. Cada club conservará su propia identidad, liderazgo, independencia y toma de decisiones. Cada club será dirigido por su propio equipo y para sus propios aficionados y aficionadas, Estamos aquí para trabajar, apoyar el presente y forjar un futuro digno", proclamó Pace en sus primeras reflexiones como dueño del Espanyol.