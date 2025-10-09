Declarado de alto riesgo el partido entre el Baxi Manresa y el Hapoel Bank Yahav Jerusalén

La Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado declarar partido de alto riesgo el Baxi Manresa y el Hapoel Bank Yahav israelí que se disputará el próximo miércoles en el Nou Congost.

El encuentro, correspondiente a la tercera jornada de BKT EuroCup de baloncesto, lleva generando una fuerte polémica desde hace días. Desde su anuncio, grupos activistas se han manifestado en contra del encuentro colocando bombas falsas en las canastas de varias canchas de baloncesto de la ciudad.

Alto riesgo y presencia policial

"Desde el Movimient Popular Manresa y la afición del Baloncesto Manresa no podemos ni debemos ser indiferentes ante lo que pasa en Gaza", afirmaron tras la colocación de las réplicas para intentar impedir que la disputa del partido siga adelante. Este miércoles, fue el FC Barcelona quien se negó a ceder el Palau Blaugrana al equipo israelí para que entrenara el mismo miércoles por la mañana alegando motivos organizativos.

Tras las quejas, lejos de suspenderse el encuentro, el Ministerio del Interior ha optado por declararlo de alto riesgo y aumentar la presencia policial para evitar inconvenientes que puedan ocasionarse antes, durante y después del partido. La declaración de alto riesgo obliga a los clubes a adoptar medidas de seguridad adicionales en el sistema de venta de entradas, separación de las aficiones dentro de los recintos deportivos y el control de accesos al estadio.

Además, las fuerzas de seguridad refuerzan sus despliegues preventivos, especialmente en lo referido a la vigilancia de las hinchadas, siempre en coordinación con todos los operadores implicados en la celebración del evento deportivo y la protección de los asistentes.