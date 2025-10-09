Carlos Sainz Jr. critica la nueva moda en las retransmisiones de la F1: "A la gente le parecía interesante ver a nuestras novias"

Las formas de consumir el deporte están cambiando en prácticamente cualquier disciplina y el entretenimiento poco a poco va ganando terreno a la competición pura. La búsqueda de las reacciones o captar el momento justo en el que se desata una emoción tiene mucha más importancia hoy que en el pasado.

Una de las novedades en las retransmisiones de la F1 de cara a esta temporada va precisamente en esta dirección. Durante los Grandes Premios se suele buscar la figura de las parejas de los pilotos, muchas veces desde el box del equipo en cuestión, o de los famosos para ver sus reacciones durante la carrera.

Puede que a algunos les parezca buena idea y una nueva forma de dar un valor añadido a la emisión de un deporte donde los bólidos dan vueltas en un circuito repetidamente. Sin embargo, también hay quien no está tan de acuerdo en esta manera de proceder y preferiría que la atención se quedase en lo que pasa en el asfalto.

Es el caso del piloto español de la escudería Williams, Carlos Sainz Jr, quien apunta que los espectadores se pierden situaciones interesantes durante las carreras por ver cosas que no están directamente relacionadas con la competición: "Digo yo que mejor grababan cuando adelantas, que no en este fin de semana que no te hemos visto adelantar. Porque cuando estás tú adelantando están enfocando a las novias de muchos pilotos de Fórmula 1. No entiendo por qué hacen eso", comentaba en una entrevista que condecía a Juanma Castaño en 'El Partidazo de COPE'.

Maggie Corceiro, novia de Lando Norris, durante un Gran Premio. / .

No obstante, entiende que esta tendencia surge a partir del éxito que tuvo en una época determinada: "Está siendo un poco una tendencia que debe ser que les debió funcionar una época, que a la gente le parecía interesante ver a nuestras novias, ver a gente famosa en la tele, las reacciones", añadía.

También comprende e incluso se suma a que se muestren las reacciones "si hay un adelantamiento" o "un momento muy tenso de la carrera", pero piensa que se debe respetar la competición y no estar "enchufando los momentos importantes de la carrera".

Como ejemplo puso su propia experiencia, en la que "el fin de semana pasado no sacaron ninguno de los 4 o 5 adelantamientos que hice al final, tampoco sacaron la persecución de Fernando Alonso a Lewis Hamilton... se perdieron muchas cosas", criticaba. Así, para Sainz la premisa es clara: "Lo otro vale, pero si no te pierdes lo primordial", que es la disputa de los monoplazas.

También aprovechó para criticar la cada vez más frecuente presencia y "exceso de VIPs en el paddock", famosos que acuden a las carreras y que provocan que "no se pueda ni caminar". Si bien es cierto, "prefiere el de ahora al de hace 10 o 15 años" porque "le faltaba ambiente", pero debería haber un límite: "Igual a la hora de dar los pases hay que dar un recordatorio a la gente. Que la gente que hay allí está trabajando", sentenciaba.