BLM, la "Masia comercial del Barça": el club afirma que no se vende, Marc Ciria desconfía y recoge firmas

"Es una acción a favor del club. De simplemente salvaguardar el patrimonio de la institución generado durante tanto tiempo, de proteger la joya de la corona", subraya Marc Ciria, financiero implicado en la vigilancia de las cuentas del FC Barcelona desde hace años. Ciria habla en su despacho de la avenida Diagonal -prácticamente al lado del de Joan Laporta-, de la recogida de firmas para frenar la venta del 49% de BLM (Barça Licencing & Merchandising), la filial del club de la que dependen las tiendas y el comercio de material barcelonista. Las camisetas, principalmente.

La recogida llega a su recta final. Debe completarse cinco días antes de la Asamblea de Compromisarios, anunciada para el día 19 de octubre. Cómo no, de forma telemática. Necesita 3.500 signaturas para forzar su inclusión en el orden del día. Dice bordear las 3.000. “El esfuerzo, sin Estadi y miles de socios ausentes, es heroico”, apunta a su vera el economista Iván Cabeza, implicado en la iniciativa.

Marc Ciria, en su despacho profesional de Barcelona. / MANU MITRU / EPC

Ciria desconfía de las palabras del nuevo director general del FC Barcelona, Marc del Río, quien dijo este martes a un grupo de periodistas que “la venta de BLM no se ha puesto sobre la mesa. Tenemos conciencia de su valor”. Admitió que “se ha hecho una prospección para saber cuánto vale pero en ningún caso se está planteando su venta ni se está debatiendo en la junta”.

Los compromisarios dieron permiso a la junta en la asamblea de 2022 a activar la venta del 49% del negocio si lo creía conveniente y Ciria, pese la afirmación taxativa de Del Río, aún se teme lo peor. "¿Quién realiza una tasación de cualquier cosa, de un bien inmueble, por ejemplo, si no quieres comprar o vender? Revocar la posibilidad de vender BLM asegura a los socios y socias que aunque hoy la directiva diga que no quiere venderlo, tampoco pueda hacerlo mañana ni pasado".

El economista Iván Cabeza y el financiero Marc Ciria, en Barcelona. / MANU MITRU / EPC

Aunque Del Rio no quiso precisar la cifra que podría obtener el Barça de la venta del 49% de la compañía, Ciria asegura tener información al respecto. Coincide bastante con la cuantía de los números rojos del mandato de Joan Laporta desde 2021. "Si tienes unas pérdidas acumuladas de 230 millones de euros y el 49% de BLM está tasado entre 200 y 300 millones de euros, es un último salvavidas de la junta directiva para no tener responsabilidad patrimonial mancomunada", afirma. "En este tema, los intereses de la directiva y del club son divergentes".

Negocio potenciado

Ciria, que acompañó a Laporta en la candidatura de 2015 derrotada por Josep Maria Bartomeu, alerta de BLM a la vista del historial de la actual presidencia, de abundantes palancas para cuadrar cuentas. "Tiene que encontrar un modelo alternativo de gestión que no sea malvender activos estratégicos del club". A juicio de Iván Cabeza, "BLM es de alguna manera lo único de valor que falta por vender. Podría vender jugadores, digamos Fermín, pero el coste reputacional sería menor porque la gente no sabe bien qué es BLM, aunque las consecuencias serían mucho peores".

Según informó Marc del Río en su encuentro con periodistas, el Barça ha ingresado gracias a la filial unos 170 millones de euros en el curso 2024-25 y aspira, según consta en el próximo presupuesto, a alcanzar los 200. "Hemos triplicado su rendimiento desde 2018, cuando facturaba 54 millones". El potencial de crecimiento, estima el club y estima Ciria, es aún mayor.

Iniciativa de la junta de Bartomeu

BLM surgió en 2016 después de unas complejas negociaciones de la junta de Bartomeu con Nike, a la que recompró parte del negocio. Desde entonces se encarga de gestionar las tiendas del Barça y todos aquellos productos exclusivos de la marca del club. El fuerte crecimiento actual se sustenta con la recuperación de la venta del e-commerce tras el acuerdo reciente con Nike.

Marc Ciria, en la Diagonal de Barcelona. / MANU MITRU / EPC

"¿Qué patrocinador nos ofrece esto? Ninguno. Es el mejor patrocinador que tenemos en casa", ensalza Ciria. “Por ingresos sería el cuarto club de Primera", destaca Del Rio. Quiere decir que solo en merchandising el Barça ingresa más que todos los clubs de la Liga, salvo el propio Barça, el Madrid y el Atlético. "Para nosotros, BLM es como la Masia comercial del club. Tiene una metodología propia, ha pasado por todos los presidentes y todos los ismos y que demuestra que cuando pones a gente con talento contrastado el negocio sale". Y para evitar tentaciones, recoge firmas de forma presencial y a través de aturemlavenda.cat.