El Barça activa el pase de temporada para Montjuïc y el Camp Nou: calendario y pagos

El Fútbol Club Barcelona, pese a que aún no sabe cuándo obtendrá las licencias pertinentes para poder volver al Spotify Camp Nou, ha activado por fin el pase de temporada para sus socios. El club, que denomina esta fase como de "transición", ha puesto en marca un pase de temporada para esta temporada para poder vehicular la asistencia a los partidos del primer equipo masculino para la Liga, la Champions y la Copa del Rey. Ya sea para los choques que se disputen en el Olímpic Lluís Companys de Montjuïc, como para los que se disputen, en un futuro, en el Spotify Camp Nou.

Dicho pase se activará a partir del partido frente al Girona del próximo 18 de octubre, y ya será válido hasta la conclusión de la temporada. Eso sí, la única excepción será el partido del martes 21 de octubre frente al Olympiacos de la Champions, dado que las entradas ya se habían puesto a la venta.

Calendario de compra

A partir de este jueves 9 de octubre a las 12.00 horas se abrirá el periodo de compra del pase y se mantendrá abierto hasta el 13 de octubre a las 12.00 h.

Eso sí, los socios que hayan sido titulares del pase en Montjuïc durante las temporadas 2023-24 y 2024-25 de forma íntegra tendrán un periodo de preferencia de compra de 24 horas. Después, entre este viernes 10 de octubre a las 12.00 h. y el 13 de octubre a las 12.00 h. la venta se abrirá al resto de socios que hayan tenido el pase en alguna de las dos últimas temporadas en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

Compra de los pases

Para poder adquirir el pase de temporada, los socios tendrán que estar al corriente de pago de sus cuotas, sin sanciones vigentes. Sólo podrán comprar un único pase. Además, para poder escoger la zona del estadio y el tipo de pase se tendrá que hacer de manera individual. Sin embargo, sí será posible hacer de manera agrupada la solicitud de entradas partido a partido (con un máximo de seis socios).

El club destaca que, de no haber disponibilidad en la zona escogida o sin localidades disponibles, se propondrán alternativas.

Seis días para confirmar de asistencia

El FC Barcelona exige a los titulares del pase que confirmen su asistencia a los partidos hasta seis días antes del encuentro (aunque el club no asigne la localidad). Tendrán que hacerlo a través de la App de Socios o de la página web oficial del club.

Eso sí, de cara al próximo frente al Girona, dada la cercanía de la fecha (18 de octubre), el club permitirá que se confirme la asistencia hasta cuatro días antes.

Cesión de localidades

Permite el Barça que los socios titulares del pase de temporada cedan de manera gratuita sus localidades a otra persona. Destaca, eso sí, que quien obtenga esa localidad no esté incluida en otro formulario de solicitud de cesión.

Dicho trámite tendrá que realizarse a través de la App de Socios después de que se confirme la asistencia al partido.

Excedencia y Seient Lliure

La condición de abonado continúa en suspenso hasta que el Spotify Camp Nou no pueda reabrir con su capacidad al completo (es decir, algo que no ocurrirá esta temporada).

Así, el servicio Seient Lliure sigue deshabilitado, con los importes acumulados hasta que se reactiven los abonos.

Pago y financiación

El pase de temporada podrá pagarse o financiarse entre el 16 y el 30 de octubre. A partir del 5 de noviembre, en caso de no realizar el pago o no activar el fraccionamiento, el Barça efectuará el cargo completo mediante domiciliación bancaria.