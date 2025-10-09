Alan Pace se dirige a los pericos tras la oficialización de la venta: "El trabajo duro empieza ahora"

Tras haberse anunciado el acuerdo de venta del RCD Espanyol el pasado mes de julio al grupo Velocity Sports Partners, el nuevo propietario del equipo perico se había dirigido en varias ocasiones a la afición. Sin embargo, este jueves lo ha hecho por primera vez bajo la oficialización de la venta. "El trabajo duro empieza ahora", ha compartido el nuevo propietario junto a una imagen sonriente en su perfil de instagram y el del club.

Este miércoles se produjo la firma de los documentos y este jueves la entidad perica ha hecho al fin oficial el cambio de propiedad para que el empresario Alan Pace suceda definitivamente a Chen Yansheng al frente de la entidad blanquiazul. A primera hora de la mañana, Pace ya ha querido mandar un mensaje de ánimo a la afición.

"Queridos pericos y pericas, estoy muy emocionado de empezar oficialmente este camino con vosotros y vosotras. Estoy profundamente conmovido por vuestra cálida bienvenida y por la pasión que sentís por este increíble Club. Con vuestro apoyo, estaremos aquí para respetar el pasado, conducir el presente y construir un futuro digno de la orgullosa tradición de este club. El trabajo duro empieza ahora. ¡Força Mágico Espanyol!", ha compartido el magnate en su cuenta.

Comunicado del club

En un comunicado más extenso, el club asegura que Pace pretende "defender el legado" y apunta que la compra ha reforzado una "profunda admiración por la nutrida historia del club, su leal afición y su profunda conexión con la comunidad local, factores que se alinean con la filosofía de gestión responsable de VSP".

"El fútbol siempre ha pertenecido a su gente", destaca el comunicado atribuyendo las declaraciones al nuevo propietario. "Nuestro papel no es reemplazar el legado, sino construir sobre él, con cuidado, claridad y propósito", prosigue.

"No es una cuestión de propiedad, sino de gestión. El Burnley seguirá siendo el Burnley. El Espanyol seguirá siendo el Espanyol. Cada club conservará su propia identidad, liderazgo, independencia y toma de decisiones. Cada club será dirigido por su propio equipo y para sus propios aficionados y aficionadas", aclara el texto.

Declaración de intenciones: más inversión

En el comunicado, además de los mensajes de ánimo y respeto a la afición, la nueva propiedad ha querido dejar muy claras sus intenciones con el club blanquiazul y ha prometido, entre otras cosas, una mayor inversión.

"En el RCD Espanyol de Barcelona, el objetivo será invertir en academias e infraestructuras de nivel internacional, lograr el éxito futbolístico a largo plazo dentro y fuera del campo, y fomentar una relación abierta y transparente con los aficionados", remarca el texto compartido en su web.