La segunda era de Laporta acumula 230 millones en pérdidas: la economía del Barça, en cinco cifras

El Fútbol Club Barcelona se enfrentará a sus socios compromisarios (vía telemática, eso sí) el domingo 19 de octubre, un día después del partido del Girona, por lo que se desentiende la entidad de la recomendación de los estatutos, que mantienen la idoneidad de las asambleas se celebren en día de partido. En cualquier caso, tendrá que ser votado ese cierre del ejercicio económico 2024-25 en que el club azulgrana, pese al aumento de sus ingresos, continúa presentando pérdidas y sin haber podido todavía regresar al Camp Nou.

Desde que Joan Laporta regresara a la presidencia del Barça, las pérdidas acumuladas (y auditadas) ascienden ya a 230 millones de euros. Una cifra que abruma y que ha tenido mucho que ver con varios factores. Entre ellos, la controvertida decisión de depreciar a futbolistas al cierre de la primera temporada. Y también la importante devaluación de aquel negocio que debía ser el maná para el club: Barça Studios (fue valorado inicialmente con 408 millones de euros). Vendió una parte a inversores y proveedores, como Aramark, Socios.com y Vestigia, entre otros, pero no tuvo apenas rendimiento económico y ahora se ha reducido su valor a 178 millones. El 53,4% pertenece al Barça. Crowe, por cierto, advierte del riesgo de que su valor pueda llegar a ser inferior. El riesgo de las 'palancas' ha tenido consecuencias pese a que en su día sirviera para poder ir fichando e inscribiendo futbolistas.

El Barcelona se agarra, como en otros tiempos, al ascenso en los ingresos. En el último ejercicio auditado se contabilizaron 994 millones de euros, 100 más de los previstos y un 11% más que el curso anterior. Las explicaciones: el acuerdo de esponsorización con Nike para ampliar su contrato, pero también la gran asistencia y el aumento de taquillaje en Montjuïc. Mientras el Spotify Camp Nou aún no tiene fecha para el regreso del primer equupo, el Estadi Olímpic Lluís Companys, en su segunda temporada de exilio, ha vivido un incremento de ingresos de 39 millones.

No solo eso. La aspiración de la junta de Joan Laporta es que los ingresos ordinarios alcancen los 1.075 millones de euros en el ejercicio 2025-26 (una barrera moral que en su día explotó el expresidente Josep Maria Bartomeu para explicar la presunta buenaventura de la entidad).

Los gastos, eso sí, han subido en la misma medida (un 11% más) y lo harán aún más según las proyecciones de la entidad: 1.019 millones de euros.

Los salarios deportivos (534 millones de euros) crecieron un 6%, mientras que los no deportivos (76 millones) lo hicieron un 10%. Aunque el mayor ascenso se produce en los "gastos de gestión" (281 millones, con un aumento de un 31%).

Donde no hay tacha es en la capacidad de atracción del Barcelona. El área de patrocinio ha logrado un máximo histórico de 259 millones de euros ingresados. Más allá de la renovación con Nike, también destaca el polémico acuerdo publicitario con el Congo. Además, BLM (Barça Licensing & Merchandising) destaca el 'merchandising' como mina de oro de la entidad (170 millones de euros).

Con el Spotify Camp Nou por pagar (algo que no se cuantifica en la deuda bruta), el Barcelona ve cómo su deuda bruta llega ya hasta los 1.900 millones de euros. Es especialmente preocupante que el patrimonio neto negativo se eleve ya a los 153 millones.

Ni siquiera haber vendido más de 800 millones de euros en patrimonio ha sido suficiente para contener la cifra.