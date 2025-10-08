La temporada blanquiazul
Puado se lesiona y enciende las alarmas en el Espanyol
El capitán perico sufre un esguince de rodilla con afectación en el ligamento que le podría tener dos meses de baja.
El Espanyol abre una nueva era: Alan Pace toma el relevo de Chen Yansheng
Mientras el CEO Mao Ye y el nuevo dueño del Espanyol Alan Pace cerraban la venta del club, el equipo blanquiazul sufría un golpe. Javi Puado se lesionó en el entrenamiento de este miércoles en Sant Adrià y su imagen posterior, desplazándose en muletas acompañado de su pareja y dos médicos del club, no resultaba demasiado esperanzadora.
El Espanyol emitió pronto un parte oficial en sus canales asegurando que el delantero sufre una "entorsis en su rodilla derecha", pero no se especificaba ni el grado de la dolencia ni el tiempo de baja. "Su evolución marcará su disponibilidad", concluía la nota, un clásico cierre para este tipo de percances.
Fijo para Manolo
Puado visitó al especialista Ramon Cugat para acabar de concretar el diagnóstico. Según avanzó la cadena Cope, la entoris ha provocado al futbolista un esguince con afectación en el ligamento cruzado, aunque sin rotura. Puado no pasará por quirófano y recibirá un tratamiento con factores de crecimiento. El periodo de baja rondaría los dos meses.
Aunque el capitán no se encontraba en su mejor momento de forma y falló el domingo el penalti que habría supuesto el empate ante el Betis, es un jugador capital para Manolo González. Ha disputado los 8 partidos de Liga de titular y suma dos goles.
