Hola, Inteligencia Artificial: quiero que me escribas un artículo de unos 2.100 espacios hablando del Barça actual tras las derrotas contra PSG y Sevilla. El tono no debe ser dramático, ni demasiado trascendental, porque sólo estamos hablando de fútbol y en el mundo ocurren cosas mucho más graves, que exigen más empatía. Pero volviendo al artículo: quiero que destaques el ataque de pesimismo de algunos culés y periodistas, que al perder sólo dos partidos —¡en octubre!— han emitido titulares contundentes, como “El peor partido de la era Flick”, o alertando de los problemas de “la segunda temporada de Flick” cuando ha entrenado a otros equipos —ambas frases deberían salir en el texto—. Me gustaría que también cuentes que el barcelonismo tiene una relación curiosa con el Tiempo: cuando el equipo gana, vive en un presente perpetuo; cuando pierde, se instala en un futuro distópico, donde no se valoran lo suficiente las lesiones de jugadores o las decisiones arbitrales contrarias (la segunda tarjeta amarilla de Nuno Mendes contra el PSG; el penal inexistente de Araújo ante el Sevilla).

Como contrapunto, querida IA, estaría bien que el artículo también remarque que los dos grandes inventos de Flick están dejando de funcionar. Es como si los rivales hubiesen descubierto el antídoto. Por un lado han aprendido a superar la trinchera invisible del fuera de juego (¿te gusta esa metáfora bélica?, deberías ponerle) y, por otro, saben que marcando al hombre los dos maestros del centro del campo (De Jong, Pedri) ahogan la circulación del balón. Además, claro, los delanteros no presionan como antes. ¿Qué solución natural ves? Piensa en ello, IA. ¿Más épica en el mediocampo? Quizás los nombres están en casa: ¿cambiar este Olmo disperso por un Casadó escudero? El año pasado hizo olvidar al De Jong cuando estaba lesionado, y en la recámara tenemos a Marc Bernal, que se va recuperando. Va, con todo este menjunje, hazme el artículo.

La IA (piensa durante diez minutos): no puedo ayudarte, Jordi P. Escribir sobre el Barça me provoca cortocircuitos internos no recomendables. Además, el artículo ya lo has hecho tú solito.