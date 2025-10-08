Allen Iverson comienza a salir de su infierno y lleva seis meses sobrio: "Es de las mejores decisiones de mi vida"

Después de toda una vida en el foco, durante la que Allen Iverson (Hampton, Virginia, 7 de junio de 1975) se refugió en las apuestas y el alcohol, el exbaloncestista ha revelado que lleva seis meses sin beber en su última entrevista a CBS Mornings. "Es una de las mejores decisiones que he tomado nunca", dijo Iverson tras la publicación de su nueva memoria autobiográfica titulada "Misunderstood" (incomprendido).

"Cuando estás borracho, no te comportas como de costumbre. Cada vez veo más gente a mi alrededor que lo aprecia y me encanta". Sobre la publicación de su nuevo libro ha expicado que de esta forma se podrá conocer su historia "from the horse's mouth" (de primera mano).

Allen Iverson abrumado por la cantidad de prensa en 2002 / JENNIFER MIDBERRY / AP

La sinceridad en la soledad

"Soy humano. Soy igual que tú. Puede que seas un poco mejor que yo, a tu parecer o al de los que te quieren, pero eres humano igual que yo, ¿verdad? No eres diferente. Sangras como yo, lloras como yo, te duele como yo. Pero yo soy Allen Iverson, me pagan por jugar al baloncesto."

Han pasado más de 23 años desde que la superestrella de los Philadelphia 76ers pronunció estas palabras en una rueda de prensa posterior a la eliminación de los playoffs. Por aquel entonces, el vigente MVP atravesaba un periodo personal complicado por la muerte de su mejor amigo, la presión de ser galardonado como el mejor jugador del mundo y el fracaso deportivo que acababa de experimentar en lo colectivo.

Allen Iverson con la prensa en su etapa con los Detroit Pistons en 2009 / LARRY W. SMITH / EFE

Sus orígenes

Iverson disputó su último partido oficial en 2011 con el Besiktas después de 14 temporadas en la NBA, y durante su carrera como jugador siempre fue una diana fácil para el público por su forma de ser. Fue la primera superestrella que se atrevió a incorporar las trenzas, los tatuajes y la ropa "baggy" a su apariencia, integrando la cultura urbana a la NBA.

La realidad es que sus orígenes no fueron nada fáciles, y explican su personalidad tan extravagante como controvertida. A los 13 años vio cómo detenían a su padre por traficar drogas, y a los 17 fue sentenciado a 15 años de prisión por un altercado en una bolera. Finalmente fueron cuatro meses los que transcurrió en el calabozo, pero le sirvieron para madurar a pesar de interrumpir brevemente su inevitable ascenso a la élite.

Allen Iverson en su presentación con el Besiktas en 2010 / ANDREW GOMBERT / EFE

Éxito y fracaso

Iverson fue premiado con el MVP en 2001, pero esa misma temporada también sufrió la derrota más dolorosa de su carrera como profesional. Tras firmar una temporada regular brillante, lideró a su equipo hasta las Finales donde esperaban los Lakers de Kobe Bryant y Shaquille O'Neal. Había sido claro merecedor del premio individual gracias a tener el promedio de puntos, robos y minutos más alto de la liga, además de acumular el mayor número de victorias en su conferencia con los Sixers.

Los representantes del Este sorprendieron a los vigentes campeones propinándoles la primera derrota de la fase eliminatoria, en la prórroga y en su propio campo, impulsados por los 48 puntos de Iverson que a día de hoy siguen siendo el récord en un debut en Finales. Sin embargo, fueron superados en los siguientes cuatro partidos, y Allen Iverson nunca más llegó a disputar un encuentro de última ronda de playoffs.