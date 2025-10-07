Lebron James, 40 años, y su "Segunda Decisión": el anuncio que revoluciona la NBA

Lebron James ha revolucionado a la NBA, al baloncesto y al mundo en general. Esta tarde, el alero de 40 años hará un anuncio que ha prometido que es "la decisión de todas las decisiones". Sin entrar en más detalles, a partir de las 18.00 horas se conocerá que es lo que uno de los mejores jugadores de todos los tiempos quiere anunciar al mundo.

Lebron James ha acompañado su comunicado del hashstag #TheSecondDecision. Es decir, "La Segunda Decisión". Una referencia que apela a su histórico anuncio de que dejaba los Cleveland Cavaliers para fichar por Miami Heat en el año 2010, un movimiento que marcó un antes y un después en la historia de la NBA.

¿Qué va a anunciar Lebron James?

Ahora, todas las quinielas apuntan a que esta tarde dará el anuncio de su retirada, pero nada hay seguro y nada se ha filtrado al respecto. La expectación que el propio Lebron James ha creado y los 41 años que cumplirá el 30 de diciembre son los argumentos que llevan a pensar en que el anuncio será relativo al cierre de su carrera deportiva.

Lebron James juega desde 2018 en Los Ángeles Lakers, una franquicia con la que en 2020 ganó su cuarto anillo de campeón de la NBA. En el mes de junio, decidió ejercer la opción unilateral que tenía para ampliar su vínculo con la franquicia californiana. Tiene contrato, por tanto, hasta el final de la temporada que arrancará el 21 de octubre, con una remuneración de 52,6 millones de euros.

Lo previsible, sea cual sea su "Segunda Decisión", es que Lebron James complete esta temporada con los Lakers, en busca de un quinto anillo de campeón de la NBA. El cuadro angelino, que cuenta también con Luka Doncic en sus filas, cayó en primera ronda de los 'playoffs' la pasada temporada, un fracaso mayúsculo que quiere corregir este curso.