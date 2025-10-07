Jordi Alba anuncia su retirada del fútbol

Jordi Alba, de 36 años, anunció este martes que se retirará del fútbol en activo cuando concluya su temporada con Inter Miami. El exlateral del Barça, una semana después de que lo hiciera su compañero Sergio Busquets, oficializó su despedida mediante un vídeo en sus redes sociales. Los dos acabaran juntos su carrera, como juntos dejaron el Camp Nou (al final de la campaña 2022-23, con el flamante título de Liga conquistado por la plantilla dirigida por Xavi Hernández) y juntos volaron hacia el fútbol estadounidense.

"Lo hago con la absoluta convicción, con plenitud y felicidad. Porque siento que he recorrido todo este camino con toda la pasión posible y que ahora es el momento de abrir una nueva etapa y cerrar la anterior con la mejor de las sensaciones”, dijo en el vídeo. Jordi Alba

El lateral, uno de los grandes aliados de Leo Messi durante su trayectoria futbolística, fue campeón de Europa con el Barça en 2015 y de la Eurocopa con la selección española en 2012. A partir de la próxima temporada podrá dedicarse al proyecto de gestión del Centre d'Esports L'Hospitalet (Tercera Federación) junto a su excompañero Thiago Alcántara, que ya está en Barcelona integrado en el cuerpo médico de Hansi Flick. Sergio Busquets, por su parte, tiene encaminada su carrera para ejercer de entrenador.