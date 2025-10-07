¿Cuándo comienza la NBA? Fechas y partidos destacados de la temporada 25-26

La pretemporada 25/26 de la NBA empezó de manera inusual lejos de Estados Unidos. New York Knicks y Philadelphia 76ers se vieron las caras el 2 de octubre en Abu Dhabi, y aunque estos días ya se están disputando los primeros partidos de preparación en el continente norteamericano, no será hasta el 21 de octubre cuando la NBA dé el pistoletazo de salida. La noche inaugural estará protagonizada por el regreso de Kevin Durant a Oklahoma, su primer hogar en una larga trayectoria que ahora mismo pasa por Houston. También se verán las caras LeBron James y Stephen Curry en el partido de las cuatro de la madrugada.

Al igual que cada año, los aficionados tienen que esperar más de cuatro meses para volver a disfrutar de sus equipos en acción, pero una vez empieza la temporada no hay prácticamente descanso. Además de partidos a disputar en noches consecutivas como es tradición, el calendario de la NBA incluye eventos muy especiales como la recientemente inaugurada Emirates Cup, los encuentros de Navidad y el All-Star game.

Stephen Curry y LeBron James / Ethan Miller / AFP

El partido de las estrellas

Lo que convierte la NBA en una de las competiciones más entretenidas del mundo es sin duda alguna sus estrellas. LeBron James, Stephen Curry y Kevin Durant son los jugadores estadounidenses más destacados. Nikola Jokic, Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo y Victor Wembanyama encabezan la nueva generación internacional que amenaza con dominar el monopolio. Los últimos seis MVPs se los han llevado cuatro jugadores nacidos fuera de EEUU, el último en hacerlo el canadiense Shai Gilgeous-Alexander.

Esta rivalidad mundial es tal que la NBA está contemplando cambiar el formato del partido All-Star para que se enfrenten locales contra internacionales. La Laver Cup de tenis sigue un formato parecido en que los jugadores europeos se enfrentan al resto del mundo. Este modelo de competición también se encuentra en el golf con la Ryder Cup, donde se enfrentan estadounidenses contra europeos. Lo que sí está confirmado es la sede donde se disputará el encuentro: el Intuit Dome, la nueva casa de los Clippers. Este duelo que se lleva jugando desde 1951 forma parte de un fin de semana repleto de eventos entre el 13 y 15 de febrero.

Victor Wembanyama en su primer partido All-Star la temporada pasada / Godofredo A. Vásquez / AP

La nueva copa americana

Antes del selecto All-Star en que solo compiten los mejores jugadores de la temporada, todos los equipos participarán en la NBA Emirates Cup, un torneo inspirado en las competiciones coperas de fútbol europeo que se estrenó en la temporada 2023/24. Seis grupos de cinco equipos se pelearán para obtener el pase a cuartos de final. Las semifinales y final tendrán lugar en Las Vegas el 13 y 16 de diciembre respectivamente. Los primeros ocho partidos del torneo tendrán lugar la noche del 31 de octubre.

La particularidad de esta competición es que cada franquícia modifica el diseño de su parquet para los dos partidos en casa de la fase de grupos y el hipotético encuentro de cuartos de final. Otra novedad que aporta el formato es que los equipos juegan hasta el último segundo aunque vayan perdiendo de paliza, si no están ya eliminados. En caso de empate a victorias, se clasifica el equipo con mejor deferencia de puntos.

Luka Doncic y Santi Aldama en un partido de copa / Julio Cortez / AP

La tradición navideña

A diferencia de la exclusividad por meritocracia que supone formar parte del All-Star game, las diez franquicias que tienen el honor de jugar el 25 de diciembre se determinan de forma intencionada. La NBA suele escoger los equipos con mayor masa de seguidores e historial de rivalidades, como por ejemplo el partido entre Golden State Warriors y Los Angeles Lakers de la temporada pasada.

El primer partido del día de Navidad será entre los New York Knicks y los Cleveland Cavaliers a las seis de la tarde, hora española, seguido del San Antonio Spurs contra Oklahoma City Thunder a las ocho y media. Victor Wembanyama visitará el Paycom Center para intentar derrotar a los vigentes campeones como antesala del reencuentro entre los Golden State Warriors y Klay Thompson, traspasado a Dallas durante el verano de 2024. LeBron James y Kevin Durant se medirán a las dos de la madrugada en Los Ángeles, mientras que Anthony Edwards osará repetir la hazaña que consiguió en los playoffs de la temporada 2023/24 con otra victoria ante el tres veces ganador del MVP, Nikola Jokic.

Klay Thompson ganó cuatro anillos con los Warriors / JOHN G. MABANGLO / EPA

La hora de la verdad

Tras disputar los 82 partidos de temporada regular, los diez mejores clasificados de cada conferencia pasarán a la fase eliminatoria. Los primeros seis lo harán de forma directa, mientras que los cuatro últimos deberán competir entre ellos para entrar oficialmente a playoffs. Los partidos para determinar la séptima y octava posición de cada conferencia se disputarán entre el 14 y el 17 de abril. El ganador del partido entre décimo y noveno visitará el perdedor del partido entre séptimo y octavo. Una vez estén formados los cruces para la primera ronda, los dieciséis equipos empezarán la carrera hacia el título.

El que se quiera alzar con el trofeo deberá superar cuatro rondas al mejor de siete partidos, un total de 16 victorias. Ningún equipo ha logrado hacerlo de forma consecutiva hasta el día de hoy. Los Lakers de Kobe Bryant y Shaquille O'Neal se quedaron a un partido cuando la primera ronda aún era al mejor de cinco partidos, igual que los Warriors de Curry en 2017 con el formato actual. Los playoffs empezarán el 18 de abril, al día siguiente del partido de play-in por la octava plaza. Las Finales no arrancarán hasta el 4 de junio, con un hipotético séptimo partido fijado para el 21 de junio. Thunder y Pacers ya lo forzaron la temporada pasada, algo que no ocurría desde 2016.