La devaluación de Barça Studios y la sanción de la UEFA lastran el ejercicio económico del FC Barcelona

El FC Barcelona ha dado a conocer los resultados auditados del ejercicio económico de la temporada pasada para ser aprobados en la Asamblea de Compromisarios del próximo 19 de octubre, que volverá a ser telemática. Como cada año, la directiva se ufana de los números, aunque arrojan unas pérdidas en el balance de 17 millones. A primera vista, la devaluación obligada de Barça Studios (o Barça Produccions), antes valorada en 405 millones de euros, ahora en 178 millones, y la sanción de la UEFA, de 15 millones, lastran las cuentas ofrecidas a los socios.

El cuadro del informe del club arroja luces y sombras. Por el lado positivo, los ingresos ordinarios han alcanzado los 994 millones de euros, 100 más de los previstos. Ello se debe, fundamentalmente, al acuerdo con Nike, al buen rendimiento de la venta de merchandising y al aumento del taquillaje de Montjuïc. En la segunda temporada en el Estadi Olímpic Lluís Companys se ha producido un incremento de ingresos de 39 millones gracias al buen rendimiento del equipo de Hansi Flick, que ha atraído más público, y mayor rendimiento comercial, que en la primera.

El club presume de un aumento también en el área de patrocinio, un nuevo máximo histórico de 259 millones de euros, impulsado por el nuevo contrato con Nike y otros acuerdos estratégicos. En el negocio de merchandising el potente incremento permite alcanzar los 170 millones de euros (más de un 55% respecto a la temporada anterior), fruto, según el club, del despliegue internacional del e-commerce.

Imagen reciente del Spotify Camp Nou. / Jordi Cotrina

La entidad barcelonista destaca la venta de los 475 asientos VIP bajo la fórmula de PSL (Personal Seating Licenses), que ha reportado unos ingresos extraordinarios superiores a los 70 millones de euros (a New Era Visionary Group, la compañía del moldavo Ruslan Birladeanu, y a la empresa catarí Fort Advisors Limited) por una explotación de 30 años.

Según el primer avance ofrecido por el club, los resultados muestran una reducción de la deuda de 90 millones respecto al ejercicio anterior. Por lo que se refiere a la masa salarial, de 424 millones, 27 más que en el año anterior, el Barça se sitúa en el 54% de los ingresos ordinarios, dos puntos por debajo respecto a la temporada anterior.

Joan Laporta, en su discurso ante la asamblea de compromisarios del Barça en el Auditori 1899 del Camp Nou. / FCBARCELONA

En cuanto a las sombras, la deuda crece hasta los 1.958 millones, y eso sin contar todo lo relativo al Espai Barça, cuyo coste final está por ver con todos los retrasos. El patrimonio negativo (cuando la deuda es superior a los activos) se va a los 153 millones como consecuencia, sobre todo, de la devaluación de Barça Produccions. Ha pasado de 405 a 178 millones, pese a que aún es un negocio sin apenas rendimiento. Y los gastos han aumentado en 92 millones más de los prepuestados, entre otras cosas -derivada de una parte positiva- del incremento de las primas por títulos a los jugadores y staff técnico.

La barrera de los mil millones

Para la temporada 2025-26, la entidad prevé un presupuesto de ingresos ordinarios de 1.075 millones de euros, impulsado por la vuelta progresiva al Spotify Camp Nou. Los gastos se irán a los 1.019 millones. Récord en ambos conceptos, superando la barrera simbólica de los mil millones.

El regreso al Estadi permitirá incrementar los ingresos de Estadio en unos 50 millones de euros adicionales. En este sentido, el FC Barcelona anticipa un resultado positivo antes de impuestos de 5 millones de euros.

Crecerán los salarios deportivos por, entre otras cosas, las renovaciones de las perlas de la cantera, tipo Lamine Yamal, al alza obligatoriamente.