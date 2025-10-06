Trump celebrará su cumpleaños con una pelea de la UFC en la Casa Blanca

El presidente estadounidense Donald Trump ha vuelto a ponerse en boca de todos al anunciar este domingo que la Casa Blanca acogerá una velada de Ultimate Fighting Championship (UFC) el próximo 14 de junio, día en el que cumple 80 años.

Aficionado a los deportes de combate y público habitual de algunas veladas ilustres en las que la cartelera estelar de peleadores ha mantenido en vela a millones de fans, el excéntrico magnate llevará la emoción y brutalidad de las peleas de MMA al corazón político de Estados Unidos.

"El 14 de junio del próximo año, tendremos una gran pelea de UFC en la Casa Blanca", declaró el magnate republicano durante un discurso en Norfolk, en Virginia, con motivo del 250º aniversario de la Marina estadounidense. No mencionó que la fecha coincide con su cumpleaños. Este año, en su 79° cumpleaños, Trump organizó un desfile militar.

Especulaciones previas

Ya en agosto, el presidente de UFC, Dana White, había declarado que en un periodo corto de tiempo, la Casa Blanca acogería un combate de MMA. En un primer momento, se especuló con la posibilidad de que este tuviera lugar enmarcado en las celebraciones nacionales del 4 de julio, día en el que Estados Unidos conmemora el 250º aniversario de su independencia. Sin embargo, ha sido el propio presidente estadounidense quien lo ha desmentido al anunciar ayer la fecha oficial.

Por el momento se desconoce la cartelera de peleadores que subirán al octógono en semejante escenario de lujo, pero en el momento en que empezó a barajarse la posibilidad de que esta velada tuviera lugar ya se hicieron públicos algunos renders de la infraestructura necesaria para llevar el espectáculo a la explanada del corazón de Washington.

Según informaciones iniciales, tan solo habrá disponibles 5.000 entradas por lo que será un evento de lo más exclusivo.