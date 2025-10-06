La selección española Sub-20 se enfrentará a Ucrania en los octavos de final del Mundial de la categoría, que se está disputando en Chile, en un encuentro que se celebrará este martes a las 21.30 hora peninsular española en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

El combinado ucraniano será el primer adversario de la selección española en la fase eliminatoria del Mundial Sub-20 de la FIFA que se está celebrando en Chile. Ucrania terminó como líder el grupo B tras lograr dos victorias, contra Corea del Sur y Paraguay, y un empate, ante Panamá.

España, que accedió a octavos tras superar a Brasil en el último partido de la fase de grupos, se verá las caras con una selección contra la que no se ha enfrentado nunca en esta categoría. El partido de octavos tiene lugar este martes a las 21.30 hora peninsular española en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Los otros emparejamientos

Si España supera a Ucrania en octavos, se enfrentará al ganador del duelo entre Colombia y Sudáfrica. De los otros dos enfrentamientos por ese lado del cuadro saldría su posible rival en semifinales. Chile se mide ante México, mientras que Argentina se jugará su pase a cuartos contra Nigeria. El combinado de Diego Placente es junto a Japón la única selección con pleno de puntos en la fase de grupos. Los tres partidos se disputarán el miércoles, así que la selección española tendría un día de descanso más.

Por el otro lado del cuadro se enfrentan Estados Unidos e Italia, mientras que Japón lo hará contra Francia y Paraguay contra Noruega. Marruecos y Corea del Sur disputarán el último partido de octavos de final el jueves por la madrugada.