ACTUALIDAD BLANQUIAZUL
Vídeo | Joan Collet, expresidente del Espanyol, envuelto en una tangana tras el partido ante el Betis
Pau López fastidia al Espanyol y molesta a Cornellà (1-2)
El encuentro entre el Espanyol y el Betis de este domingo en Cornellà-El Prat tuvo un desenlace vibrante y controvertido, que elevó la tensión al máximo. Un penalti en el último segundo, que detuvo Pau López, exportero perico, a Javi Puado llevó la convulsión al campo y las gradas. El partido acabó con victoria mínima del equipo andaluz (1-2), pero tuvo continuidad con una celebración polémica de Pau López, interpretada como provocadora, que afiló los nervios de todos los presentes. El portero pidió posteriormente disculpas.
Los béticos no vieron penalti por ninguna parte en el codazo de Valentín Gómez sobre Cabrera. Manuel Pellegrini, técnico verdiblanco, consideró "una aberración" la pena máxima con el tiempo de descuento ya cumplido. Pero la historia acabó bien para los andaluces gracias al cancerbero catalán. No obstante, la tensión se extendió hasta la zona VIP del estadio blanquiazul.
Corre por las redes un vídeo en el que se ve a Joan Collet, expresidente del RDC Espanyol, envuelto en una tangana justo después de la conclusión del encuentro. Por lo que se ve en las imágenes, unos seguidores béticos increparon y zarandearon a otros del Espanyol, entre los que se encontraba Joan Collet, que parece que intentaba poner paz y acabó también involucrado, aunque sin mayores consecuencias.
- El día en que Marc Márquez, con 9 años, enseñó a pilotar a Tito Rabat, con 13
- Un Barça desastroso se derrumba en Sevilla en el peor partido de la 'era Flick
- Sánchez Sotelo, el doctor que obró el milagro con Márquez: 'Yo también lloré de emoción y descorché champán al verlo ganar
- Lamine Yamal pretende jugar como Leo Messi y vivir como Neymar Jr.
- El debut de Dabone en el Barça con 13 años abre el debate: ¿Hazaña o temeridad?
- Lamine Yamal vuelve a lesionarse del pubis y no jugará el Sevilla-Barça
- El día en que Laporta se enfrentó a Fernández Vara por teléfono y Rosell fue a disculparse a Extremadura
- El ciclista del Kern Pharma Kiko Galván, pillado dando saltos temerarios de un carril al de sentido contrario en l'Arrabassada de Barcelona