Irene Paredes, ante el debut del Barça en Champions frente al Bayern: "Lisboa es algo que no se olvida"

Vuelve a teñirse de azul el Johan Cruyff. El estadio azulgrana ya ultima los detalles para el gran estreno, la vuelta del trofeo más ansiado. La Champions League vuelve a aparecer en el calendario azulgrana como una oportunidad, pero también con recuerdos agridulces. Tanto el vestuario como el cuerpo técnico tienen vivo en la memoria el dolor de la derrota frente al Arsenal en Lisboa en la última final del torneo, pero no quieren vivir anclados en el pasado. Es más, este año, con un nuevo formato se siente diferente.

“Es una nueva competición y un nuevo formato que motiva. Que nos hace estar a tope desde ya. A la vista está el primer partido que tenemos, de la altura que puede ser. Es algo que nos motiva y queremos ir a por ello”, confesaba Irene Paredes horas antes del debut ante el Bayern de Múnich en casa. “Lisboa es algo que no se olvida. Que nos hizo mucho daño, pero evidentemente lo utilizamos para que no vuelva a suceder. Empezamos un formato nuevo y desde ya queremos comenzar ganando”, añadía la central que ve con optimismo el nuevo formato, parecido al masculino, con una liguilla previa a las eliminatorias decisivas.

La realidad es esta en Barcelona. Toca reponerse, como hicieron tras Turín no hace tanto, y demostrar que la presión no les afecta. Ni las bajas ni la corta plantilla será una excusa para nadie. "La capacidad de lucha por este nuevo título es total. Ha habido cambios en el equipo, pero no estamos aquí para comparar lo del año pasado con este. Sigue ahí y sigue doliendo. Hay cosas en las que no estuvimos bien. Tenemos que pasar página", se reafirmó.

“Este equipo va a dar guerra partido tras partido, en todas las competiciones”, reconoció Pere Romeu. El entrenador azulgrana, que encara su segundo año en el banquillo azulgrana, tiene clara cuál es la clave :“No me quedo anclado en el pasado". Ni él ni el equipo, que este martes tiene ante sí el primer examen de la temporada. "Me gustan mucho este tipo de partidos y de rivales. Me gusta intervenir en las pequeñas cosas. Nos ilusiona una barbaridad y como entrenador quiero que todo vaya bien. El tiempo dirá. No estamos pensando en lo que va a pasar o no, solo ilusionados con esta temporada", zanjó el técnico.