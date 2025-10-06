Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sorteo de la Copa del Rey, en directo: equipos, enfrentamientos y calendario de la primera ronda

112 equipos de seis categorías conocen este mediodía sus rivales. Barça, Madrid, Atlético y Athletic están exentos en esta ronda inicial

Imagen del trofeo de la Copa del Rey de fútbol

Imagen del trofeo de la Copa del Rey de fútbol / Guillermo Martinez / AFP7 / Europa Press - Archivo

Sergio R. Viñas

Sergio R. Viñas

La RFEF sortea este lunes, a partir de las 13.00 horas, los enfrentamientos de la primera ronda de la Copa del Rey 2025/26. Los equipos de Primera División entran en liza, a excepción de los cuatro que jugarán en enero la Supercopa de España (Barça, Real Madrid, Atlético y Athletic), que están exentos en las dos primeras rondas.

112 equipos conocerán este mediodía su rival en la ronda copera. De ellos, 10 juegan en categorías regionales. El Atlètic Sant Just, de la Lliga Elit, es el equipo catalán más modesto y tiene garantizado un cruce con un Primera entre Osasuna, Espanyol, Girona y Mallorca, ya que este año se aplica un criterio de territorialidad para el sorteo de las primeras rondas.

Se mantiene el criterio de emparejar a los equipos de las mejores categorías con los de las menores, que disputan en casa esta ronda de partido único. Los encuentros se disputarán entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre.

