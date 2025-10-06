Sorteo de la Copa del Rey, en directo: equipos, enfrentamientos y calendario de la primera ronda

La RFEF sortea este lunes, a partir de las 13.00 horas, los enfrentamientos de la primera ronda de la Copa del Rey 2025/26. Los equipos de Primera División entran en liza, a excepción de los cuatro que jugarán en enero la Supercopa de España (Barça, Real Madrid, Atlético y Athletic), que están exentos en las dos primeras rondas.

112 equipos conocerán este mediodía su rival en la ronda copera. De ellos, 10 juegan en categorías regionales. El Atlètic Sant Just, de la Lliga Elit, es el equipo catalán más modesto y tiene garantizado un cruce con un Primera entre Osasuna, Espanyol, Girona y Mallorca, ya que este año se aplica un criterio de territorialidad para el sorteo de las primeras rondas.

Se mantiene el criterio de emparejar a los equipos de las mejores categorías con los de las menores, que disputan en casa esta ronda de partido único. Los encuentros se disputarán entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre.

Como todos los años, en esta primera ronda hay espacios para equipos de categorías regionales, por debajo de Tercera División. Son 10, entre ellos el Atlétic San Just. El equipo de San Just Desvern, de Lliga Elit, derrotó al Calatayud en la ronda preliminar y tiene asegurado recibir a Espanyol, Girona, Osasuna o Mallorca en esta ronda. Europa, Nàstic, Sabadell, Sant Andreu, Reus FC Reddis y Atlétic Lleida son los otros catalanes en liza, además del Andorra, club afiliado a la federación catalana.

La gran novedad de este año es que este primer sorteo, en el que participan 112 clubes, se realiza por zonas geográficas. Así, los clubes quedan repartidos en los siguientes grupos, en función de su comunidad o isla: GRUPO 1: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja y Castilla y León.

Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja y Castilla y León. GRUPO 2: Navarra, Aragón, Catalunya y Mallorca.

Navarra, Aragón, Catalunya y Mallorca. GRUPO 3: Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Ceuta y Melilla.

Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Ceuta y Melilla. GRUPO 4: Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Canarias e Ibiza.