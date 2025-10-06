En Directo
FÚTBOL
Sorteo de la Copa del Rey, en directo: equipos, enfrentamientos y calendario de la primera ronda
112 equipos de seis categorías conocen este mediodía sus rivales. Barça, Madrid, Atlético y Athletic están exentos en esta ronda inicial
La RFEF sortea este lunes, a partir de las 13.00 horas, los enfrentamientos de la primera ronda de la Copa del Rey 2025/26. Los equipos de Primera División entran en liza, a excepción de los cuatro que jugarán en enero la Supercopa de España (Barça, Real Madrid, Atlético y Athletic), que están exentos en las dos primeras rondas.
112 equipos conocerán este mediodía su rival en la ronda copera. De ellos, 10 juegan en categorías regionales. El Atlètic Sant Just, de la Lliga Elit, es el equipo catalán más modesto y tiene garantizado un cruce con un Primera entre Osasuna, Espanyol, Girona y Mallorca, ya que este año se aplica un criterio de territorialidad para el sorteo de las primeras rondas.
Se mantiene el criterio de emparejar a los equipos de las mejores categorías con los de las menores, que disputan en casa esta ronda de partido único. Los encuentros se disputarán entre el martes 28 y el jueves 30 de octubre.
Como todos los años, en esta primera ronda hay espacios para equipos de categorías regionales, por debajo de Tercera División. Son 10, entre ellos el Atlétic San Just. El equipo de San Just Desvern, de Lliga Elit, derrotó al Calatayud en la ronda preliminar y tiene asegurado recibir a Espanyol, Girona, Osasuna o Mallorca en esta ronda. Europa, Nàstic, Sabadell, Sant Andreu, Reus FC Reddis y Atlétic Lleida son los otros catalanes en liza, además del Andorra, club afiliado a la federación catalana.
La gran novedad de este año es que este primer sorteo, en el que participan 112 clubes, se realiza por zonas geográficas. Así, los clubes quedan repartidos en los siguientes grupos, en función de su comunidad o isla:
- GRUPO 1: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, La Rioja y Castilla y León.
- GRUPO 2: Navarra, Aragón, Catalunya y Mallorca.
- GRUPO 3: Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Ceuta y Melilla.
- GRUPO 4: Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Canarias e Ibiza.
Buenos días y bienvenidos a la narración en directo del sorteo de la primera ronda de la Copa del Rey 2025/26. A partir de las 13.00 horas, conoceremos los primeros emparejamientos de la competición en la que el Barça defiende título. El club azulgrana, al igual que Real Madrid, Atlético y Athletic están exentos en esta ronda inaugural.
- El día en que Marc Márquez, con 9 años, enseñó a pilotar a Tito Rabat, con 13
- Un Barça desastroso se derrumba en Sevilla en el peor partido de la 'era Flick
- Sánchez Sotelo, el doctor que obró el milagro con Márquez: 'Yo también lloré de emoción y descorché champán al verlo ganar
- Lamine Yamal pretende jugar como Leo Messi y vivir como Neymar Jr.
- El debut de Dabone en el Barça con 13 años abre el debate: ¿Hazaña o temeridad?
- Lamine Yamal vuelve a lesionarse del pubis y no jugará el Sevilla-Barça
- El día en que Laporta se enfrentó a Fernández Vara por teléfono y Rosell fue a disculparse a Extremadura
- El ciclista del Kern Pharma Kiko Galván, pillado dando saltos temerarios de un carril al de sentido contrario en l'Arrabassada de Barcelona