Sinner se retira cojo en Shanghái y refuerza el número uno de Alcaraz

El italiano Jannik Sinner, segundo favorito y vigente campeón abandonó su partido ante el neerlandés Tallon Griekspoor, de segunda ronda, y se despidió del Masters 1000 de Shanghái, donde se deja casi 1000 puntos y consolida el número uno del mundo del español Carlos Alcaraz.

Dañado en la parte interior del muslo derecho, se marchó de la pista con una visible cojera, ayudado por el médico y con su raqueta ejerciendo de muleta. Fue tratado en su banquillo pero al intentar regresar a la pista, tras haber perdido su saque y superado por su rival, optó por el abandono. Se marchó en plena remontada del neerlandés después de dos horas y media de partido. Griekspoor ganaba por 6-7(3), 7-5 y 3-2.

Más ventaja para Alcaraz

Sinner, campeón en Pekín hace una semana y ahora necesitado de revalidar el triunfo del año pasado en Shanghái para mantener sus opciones de recuperar el número uno que ahora tiene Alcaraz, cede 950 puntos respecto al murciano que mantiene una renta de 1340 en la cima de la clasificación mundial.

El declive físico del jugador de San Cándido llegó en pleno subidón de Griekspoor que había mantenido el tipo durante el primer set, que perdió en el desempate, pero que logró igualar en el segundo. Su crecimiento se mantuvo en el parcial definitivo. Más fuerte físicamente batió a Sinner que empezó a sentir calambres y dolencias musculares y terminó derrotado.

Nunca Sinner había perdido con el neerlandés. En seis partidos anteriores el transalpino siempre había salido victorioso. Apuntaba el jugador italiano a su séptima victoria seguida después de su triunfo en Pekín la semana pasada y al logrado contra el alemán Daniel Altmaier en segunda ronda. La lesión dio al traste con su objetivo.