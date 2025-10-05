La selección distrae al Barça antes de jugar en Sevilla

Dos asuntos prioritarios tiene que atender el Barça y un tercero, irrelevante este fin de semana, distrae a los azulgranas. Lo urgente tiene que ver con la Liga; lo accesorio se relaciona con la selección española, un problema que se arrastra dese hace un mes y medio y ha rebrotado con la nueva convocatoria.

La primera cuestión sustancial es que el Barça necesita reparar el agujero que abrió el París Saint Germain el miércoles con una derrota tan justa como útil para que el equipo corrija un defecto: el desorden que se produce en el campo cuando todos los jugadores no se aúnan en ejercer la presión. Uno de ellos es Lamine Yamal. Ya se verá.

Ser inteligentes y listos

Flick hablaba de la importancia de "mantener la estructura" para que no se generen los espacios que el PSG supo aprovechar. El nivel del cuadro francés, vigente campeón de Europa, restó dramatismo al resultado.

"En algunos momentos tenemos que ser más inteligentes y más listos", explicaba el entrenador, para que sus jugadores y él sepan discernir las fases en las que se presiona hacia adelante y en las que el equipo debería cerrar filas. "Si no se presiona al poseedor del balón, la línea defensiva no puede mantenerse tan arriba", aclaraba el técnico de un proceso de aprendizaje continuo, que empezó el año pasado y no tiene final. "La presión es parte de nuestra identidad", añadió.

Ferran Torres remata forzado de cabeza en un lance del entrenamiento del sábado. / Dani Barbeito / SPO

La solución debería aplicarse de inmediato. En Sevilla, donde el Barça protegerá el liderato conseguido en la pasada jornada si vence en el Sánchez Pizjuán. El equipo de Matías Almeida aún no ha ganado en casa. Ha perdido con el Getafe y el Villarreal (sendos 1-2) y ha empatado con el Elche (2-2). "Es un equipo que juega con mucha intensidad y agresividad".

Lo episódico tiene que ver con la selección española. La relación entre el Barça y ese departamento de la federación chirría. El origen se sitúa en la anterior convocatoria de septiembre. Lamine Yamal regresó lesionado y el Barça no pudo utilizarle durante cuatro partidos. Flick se enfadó porque, al parecer, Lamine Yamal, había acudido con molestias a la concentración y jugó los dos partidos infiltrado. El técnico alemán se quejó de que hubiera disputado 79 y 73 minutos en dos partidos que concluyeron 0-3 (en Bulgaria) y 0-6 (en Turquía), denunció que De la Fuente no había "cuidado" al jugador y se quejó de la falta de comunicación.

Ronald Araujo escucha a unos asistentes frente a la pantalla. / Dani Barbeito / SPO

De Lamine a Bernal

La nueva convocatoria de España ha reabierto la herida, coincidiendo con la recaída de Lamine Yamal después de la derrota ante el PSG. De la Fuente dio la lista de convocados con Lamine Yamal y poco después el Barça informaba que el delantero volvía a estar de baja por el pubis. El viernes por la tarde, era borrado de la lista española. Con el foco en la absoluta, pasó desapercibido que Marc Bernal había entrado en la del combinado sub-21 y a Flick se lo llevaron los demonios. Esta vez con David Gordo, el técnico de La Rojita.

«Marc no está del todo bien, en los entrenamientos no está al nivel físico que tenía antes de la lesión», dijo ayer el entrenador, que consideraba del todo improcedente la llamada. Sólo ha jugado tres ratitos con el Barça: 9 minutos ante el Valencia, 5 frente al Oviedo y 11 con el Paris Saint Germain. "No sé qué quieren de él", añadía, estupefacto. Por la tarde, Bernal fue desconvocado por "molestias físicas", según la selección. Sin embargo, viajó a Sevilla con el grupo.

Fermín, uno de los lesionados, abandona el entrenamiento. / Dani Barbeito / SPO

Menos minutos para Lamine

Y para evitar que la lesión de pubis de Lamine Yamal sea el cuento de nunca acabar, la gestión de la carga de trabajo incluirá la reducción de minutos de partido, explicó Flick.

"Si un futbolista no está al cien por cien, se suele centrar en sus puntos fuertes y con balón Lamine es increíble. Pero como equipo necesitamos la otra parte, que defienda. Es muy inteligente, muy listo, y sabe cómo robar el balón, cuando está al cien por cien lo puede hacer. Yo lo veo así. Si no puede hacer según qué cosas, jugará menos de 90 minutos", reflexionaba el entrenador.