El día en que Laporta se enfrentó a Fernández Vara por teléfono y Rosell fue a disculparse a Extremadura

Guillermo Fernández Vara, presidente socialista de la Junta de Extremadura durante tres legislaturas, falleció este domingo a los 66 años por culpa de un cáncer de estómago. Reconocido aficionado barcelonista, el político pasó en su día a primera línea del debate del 'entorno' azulgrana después de un duro enfrentamiento que mantuvo con Joan Laporta en agosto de 2009, durante la primera era del dirigente azulgrana en la silla presidencial del Barça. Sánchez Vara acusó a Laporta de haberle llamado "imbécil" diez veces. Sandro Rosell, tras su victoria electoral en 2010, acudió a Extremadura a disculparse con Fernández Vara en su primer acto institucional fuera de Catalunya.

El conflicto se inició después de que Fernández Vara, por aquella época articulista del diario Marca, discutiera el perfil político de Laporta como presidente del Barça. "Estás siendo un excepcional presidente (...), nos has hecho vivir momentos inolvidables pero, por favor te pido, no nos hagas daño" (...). Visca el Barça y Visca Catalunya. Viva España también, si me lo permites. O aunque no me lo permitas", escribía Fernández Vara en una columna titulada 'Querido president'.

La llamada de teléfono

El dirigente barcelonista le contestó con una llamada de teléfono tras una reunión del Consejo de Gobierno y con el exsecretario general del PSOE ya subido a su coche oficial. Según Fernández Vara, Laporta, con quien mantenía una buena relación personal, le llamó imbécil varias veces. Aunque el político también declaró que el presidente azulgrana le diría después que no consideraba la palabra "imbécil" como un insulto.

Laporta, que por entonces ya estaba lidiando con un caso de espionaje que afectó a algunos de los miembros de su junta, no se anduvo con chiquitas. "[Sánchez Vara] quiere hacer publicidad a mi costa. Me sabe mal porque es una persona que conozco, y que está haciendo el juego a la gente que nos tiene ganas. Además, ha salido en un medio [Marca] que cada dos por tres intenta sacar cosas para perjudicar y para hacer daño".

El viaje de Rosell

Un año después de aquel embrollo, y en un viaje que en su día agitó al barcelonismo, Sandro Rosell, el 5 de julio de 2010, apenas cuatro días después de ser investido como presidente del Barça, acudió hasta Mérida para disculparse con Fernández Vara. Rosell entendió que después de acudir al Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat y la Abadia de Montserrat, tocaba visitar al presidente de Extremadura.

Sandro Rosell, expresidente del Barça, pidió disculpas a Guillermo Fernández Vara en Mérida el 5 de julio de 2010. / Europa Press

Dolores Pallero, que era vicepresidenta primera y portavoz de la Junta de Extremadura, decía que Rosell no tenía por qué disculparse ante Fernández Vara. Pero insistía: "No nos ofendemos los extremeños por la falta de respeto y la falta de educación que demuestra un tipo como éste [Joan Laporta]. Fue una cuestión evidentemente de mala educación, se ciñe ahí, y lógicamente le damos la bienvenida [a Sandro Rosell].

Rosell empleó una curiosa analogía para elogiar a Fernández Vara: "Si quieres comer el mejor pan con tomate y jamón del mundo, tienes que coger el pan con tomate de Catalunya y el jamón de Extremadura".