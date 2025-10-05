Pau López fastidia al Espanyol y molesta a Cornellà

Cuando eres de la casa, todo es distinto. Pertenecer te marca, te dibuja una realidad donde cada decisión es trascendental. No porque quede implícito por la firma en un contrato, sino porque te importaría igual si no llevarás la zamarra del equipo. Pol Lozano lo siente así. El Espanyol es el club de su vida y ha luchado mucho para quedarse en el vestuario del equipo catalán. Ahora, tercer capitán, vive una temporada mágica para el club. Y también en lo personal. Ante el Betis (1-2), ante su afición, marcó su primer tanto con el Espanyol en la Liga. No es casualidad. También fue canterano el ahora portero bético, Pau López, que fue quien evitó el empate definitivo al parar un penalti a Javi Puado en el minuto 103. Lo celebró encarándose con la afición y llevándose las manos a las orejas. Otra historia.

Y puede que los partidos no terminen de cerrarse. Como ante el Betis, donde pese a ir por delante en el marcador los de Manolo González no lograron afianzar la victoria y terminaron cayendo en casa. Pero ese resultado no opaca la temporada de ensueño que está viviendo. Las cosas salen y los 'highlights' ya empiezan a ser muchos para un solo vídeo. El RCDE Stadium es el punto neurálgico de una fiesta que se repite semana tras semana. Ante el conjunto bético, 32.778 espectadores llenaron sus gradas, una cifra récord de la campaña para la entidad catalana.

La grada empuja y los que salen al césped responden. El equipo de Manolo González se presentó calmado ante el Betis. Aguantó algún que otro envite, pero restó paciente a sus momentos. Y llegó de las botas de uno de sus capitanes, que sin duda nunca olvidará este 5 de octubre de 2025. Pol Lozano recogió el balón en la frontal y, sin darle tiempo para tocara el suelo, la empalmó con el empeine. Parecía que se iba fuera, que volaba demasiado para llegar a buen puerto. Pero a este Espanyol, en ocasiones, todo le sale y, centímetro a centímetro, a medida que se acercaba a la portería, iba bajando. Dibujando una parábola preciosa terminó colándose ajustado a la escuadra para chocar la pelota con el fondo de la red.

Pol Lozano celebrando su gol / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Lozano nunca había marcado con el Espanyol en Primera División. Y lo celebró como se lo merecía. Tantos años en la cantera, afrontando cesiones para ganar minutos y experiencia y así volver a casa y quedarse. Justo en la temporada que promete ser única (y quién sabe si histórica).

Pero el Betis no iba a resignarse a asumir y aprovechó un momento de desorden en la defensa perica para colar al Cucho Hernández en el rectángulo pequeño. Remató de cabeza y poco pudo hacer Dimitrov ante el tanto que reseteaba el partido. Y ahí cambió el guion. De ir por delante en el marcador con cierto aire, vio cómo en pocos minutos se veía pequeñito por debajo en el luminoso. El tanto que daba margen a los béticos fue de Ez Abde, que culminaba un contragolpe vertical y coral de los de Pellegrini. Ni un penalti en el último minuto tras revisión del VAR que Javi Puado envió a los guantes de Pau López pudo recuperar el empate.

Pol Lozano recordará siempre este partido. Pero nunca será todo lo dulce que podría haber sido. Porque le importa, porque lo siente, porque su equipo perdió el día en que él se estrenaba como goleador para el club de su vida. A veces el fútbol tiene estas cosas. La cara y la cruz de la misma moneda en apenas 90 minutos.

Luego llegaría la parada de Pau López a Puado. Y la respuesta del portero frente a la grada de Cornellà, acción que dará que hablar por la reacción del guardameta, formado en el club blanquiazul, y que celebró con alevosía.