La alineación del Barça en Sevilla: entran Araujo y Lewandowski

Un cambio en la alineación iba a producirse con total seguridad por la baja por lesión de Lamine Yamal. La cantidad de relevos total dependía del cansancio acumulado por determinados jugadores y la voluntad de Hansi Flick de introducir matices en el equipo ante el Sevilla respecto al que jugó ante el París Saint Germain por las pocas similitudes entre ambos.

Pero, al final, solo hay dos novedades en el once inicial. La vacante de Lamine Yamal la ocupa Robert Lewandowski, que recupera la posición de nueve, mientras que las bandas correrán a cargo de Ferran y Rashford. Aún está por verse quién correrá por la derecha. Era la posición original de Ferran cuando despuntó en el Valencia; en cambio, Rashford jugó por la derecha frente al Getafe cuando entró en la segunda mitad.

La otra novedad es la entrada de Araujo en el eje de la defensa en lugar de Eric Garcia, que pareció acabar maltrecho ante el PSG, aunque no tuviera ningún problema físico. Flick no quiere correr riesgos y que aumente la nómina de lesionados, ya abultada con Fermín, Gavi, Raphinha, Lamine Yamal y Ter Stegen. El centro del campo, por las ausencias, será el mismo.

El once inicial, por tanto, es el siguiente: Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsí, Martín; Olmo, De Jong, Pedri; Ferran, Lewandowski, Rashford.