Nick Walker, el regreso del culturista mutante del Mr Olympia: "Cuando dicen 300 gramos de carbohidratos, lo recortas, cuando dicen dos series, empujas por tres"

Nick Walker es uno de los culturistas más virales de la comunidad fitness. Con más de 1,7 millones de seguidores en Instagram, "The Mutant" (El Mutante) participará en el Mr. Olympia 2025 tras certificar su clasificación como campeón del New York Pro de este año, una victoria que le devuelve al centro del escaparate mundial. La gran cita del culturismo se celebrará en Las Vegas durante las próximas semanas, reuniendo a los mejores físicos del planeta.

Nick Walker se ganó la tarjeta profesional en 2020 al imponerse en superpesados en el NPC North American Championships, paso previo a un 2021 meteórico. En mayo de ese año conquistó el New York Pro, y en septiembre se coronó en el Arnold Classic de Columbus, entrando así por la puerta grande en la élite.

Su estreno en el Olympia llegó en 2021 con un top-5; al año siguiente dio un salto cualitativo y acabó tercero tras Hadi Choopan y Derek Lunsford, confirmándose como aspirante estable al título. En 2023, cuando llegaba como uno de los favoritos, una rotura de isquiotibiales le obligó a retirarse a última hora.

Una dura lesión y su regreso

Tras la grave lesión y el paréntesis competitivo de 2023, Walker reordenó su preparación cuidando al milímetro su físico y en 2025 ha ofrecido señales inequívocas de recuperación, culminadas con el triunfo en el New York Pro, que le otorga el billete directo a Las Vegas de acuerdo con el sistema de clasificación vigente (antes del cambio de cara a 2026).

"No estás aquí para participar, estás aquí para ganar. Cada repetición, cada paso, cada bocado, todo está calculado, todo es intencional. Dos años fuera solo agudizaron el hambre. El tiempo libre no fue tiempo perdido, fue combustible, fue fuego construyéndose en silencio. Ahora has vuelto, y sabes exactamente lo que está en juego. Cuando dicen 40 minutos de cardio, haces 50. Cuando dicen 300 gramos de carbohidratos, lo recortas, porque sabes que el sacrificio es el precio de la grandeza. Cuando dicen 2 series, empujas por 3, porque "lo suficientemente bueno" nunca ha estado en tu vocabulario.

Esto no se trata de comodidad, no se trata de cómo te sientes, esto se trata de presentar la mejor versión de ti mismo que el mundo haya visto jamás. El dolor, el hambre, el agotamiento… esos no son obstáculos, son señales de que estás en el camino correcto. Cada gota de sudor, cada segundo de disciplina, cada elección de ir más lejos cuando otros se detendrían, eso es lo que separa a un competidor de un campeón", dijo en una reciente publicación de Instagram.

Las claves de un físico que da miedo

El apodo de “The Mutant” no es casualidad: el culturista norteamericano destaca por una combinación poco habitual de masa, densidad y dureza escénica, con brazos y deltoides dominantes, una espalda que ha ido puliendo temporada a temporada y un paquete cada vez más ajustado en cintura y en las transiciones. Es la versión más 'freak' del culturismo ctual. Así lo ha subrayado la comunidad del culturismo tras su exhibición en Nueva York.

El físico de Nick Walker a pocas semanas del Mr Olympia / nick_walker39

Las claves del entrenamiento de Walker las ha ido explicando él mismo en sus redes sociales. Su split de trabajo prioriza los básicos pesados y el volumen controlado, con una orientación muy marcada hacia la ejecución y el estímulo efectivo. En la espalda, su histórico punto a mejorar, ha incorporado fases de altas repeticiones y control del recorrido para ganar grosor y detalle sin sacrificar su salud articular. En sus piernas, caracterizadas por su aspecto monstruoso y su vascularidad, sus sesiones de cuádriceps e isquios combinan movimientos multiarticulares y extensiones de tempo para lograr separación sin perder plenitud.

¿Puede coronarse campeón?

Con la clasificación asegurada y la confianza que reporta volver a ganar un gran título, Nick Walker llega al Mr. Olympia 2025 en posición de exigir su sitio entre los primeros clasificados. Su objetivo será destronar al campeón de la categoría Men's Open Samson Dauda, y competir con 'monsturos' como Derek Lunsford, Hadi Choopan, Andrew Jacked o Hunter Labrada para colarse en el top '3'. Sin excusas de lesiones y con su versión más descomunal hasta el momento, "The Mutant" pisará la tarima del Olympia con ganas de dar la sorpresa.