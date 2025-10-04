Jugador muy querido
Muere a los 58 años Edu Manga, el futbolista brasileño que brilló en el Real Valladolid por sus rabonas
Estaba internado por problemas renales en un hospital de Barueri, un municipio del estado de São Paulo
Lola Gutiérrez
El exjugador de la selección brasileña y el Real Valladolid, Eduardo Antônio dos Santos, más conocido como Edu Manga, ha muerto a los 58 años, según confirmó este viernes la Federación Paulista de Fútbol.
De acuerdo con la agrupación, el centrocampista se encontraba internado por problemas renales en un hospital de Barueri, un municipio del estado de São Paulo. Nacido el 2 de febrero de 1967 en el municipio paulista de Osasco, Edu Manga comenzó su carrera en las inferiores del Palmeiras, donde integró el equipo principal durante 188 partidos entre 1985 y 1989.
Sus 44 goles vistiendo la camiseta verde lo transformaron en uno de los jugadores más queridos de esa generación. Entre 1987 y 1989 también defendió a la selección brasileña en diez duelos oficiales.
Por fuera de Brasil, Edu se desempeñó en un crisol de clubes, como el América mexicano, el Shimizu S-Pulse japonés, el Emelec ecuatoriano y la Universidad Católica chilena.
En el Real Valladolid, el brasileño jugó durante una temporada y media entre 1996 y 1998, y es considerado uno de los extranjeros más queridos en vestir el escudo del blanquivioleta, donde sorprendió por sus icónicas rabonas.
Sobre el final de su carrera volvió a Brasil e integró las filas del Sport Recife, el Náutico y, por último, el Figueirense de Florianópolis, equipo en el que se retiró en 2002.
- Sánchez Sotelo, el doctor que obró el milagro con Márquez: 'Yo también lloré de emoción y descorché champán al verlo ganar
- El ciclista del Kern Pharma Kiko Galván, pillado dando saltos temerarios de un carril al de sentido contrario en l'Arrabassada de Barcelona
- Amenaza al equipo de Piqué y caos total en el fútbol andorrano
- Lamine Yamal vuelve a lesionarse del pubis y no jugará el Sevilla-Barça
- El PSG arrastra a la tierra al Barcelona
- Oleada de dimisiones en el rugby español de directivos, entrenadores, patrocinadores... ¿Acabará 'Hansen' su mandato?
- El debut de Dabone en el Barça con 13 años abre el debate: ¿Hazaña o temeridad?
- Luis Enrique: 'Soy culé, soy socio y lo seré toda la vida y veo todos sus partidos porque el Barça de Flick me divierte