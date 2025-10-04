La fuga masiva a las universidades de EEUU sacude la ACB

La fuga a EEUU de jóvenes canteranos de la ACB no para: más de 30 se han marchado este verano a la NCAA, disparando las alarmas. Hacen las maletas en masa atraídos por promesas millonarias y una puerta de entrada más fácil a la NBA.

Los universitarios en EEUU no veían ni un duro hasta que en 2021 se autorizaron NIL (Name, Image and Likeness), patrocinios por derechos de imagen. En junio se dio un paso más cuando la jueza Claudia Ann Wilken, la misma que había legalizado los NIL, decretó que las universidades deberán repartir con sus atletas un 22% de sus ingresos por derechos televisivos, venta de entradas y patrocinios, hasta un límite salarial de 20,5 millones de dólares.

Mientras que en España muchos juniors juegan por menos de 16.576 euros brutos(el salario mínimo interprofesional), en la NCAA ya hay futuras estrellas cobrando millones: se estima que hay más de 50 jugadores ganando más 1,5 millones de dólares anuales y que Cooper Flagg, número uno del último ‘draft, recibió 4,8 la última temporada en Duke.

“Primero lo vimos como amenaza, sobre todo en un club como la Penya”, confiesa Jordi Martí, director deportivo del Joventut. “Nos hemos ido adaptando, buscando fórmulas para que los que se van puedan volver o tener algún tipo de retorno económico. Los buenos de verdad se irán igualmente por mucho que hagamos. Entendemos la situación. Proporcionalmente igual les podemos dar un 10% de lo que les darían en un año universitario. Pero intentamos fidelizarlos de cara al futuro y seguimos pensando que vale la pena apostar por el básquet formativo, porque si no es para cerrar la barraca”.

Salidas de la liga española

La primera salida sonada fue Aday Mara, que en 2023 pagó su cláusula de 600.000 euros al Zaragoza para enrolarse primero en UCLA y ahora en Michigan. El ‘transfer portal’ facilita los cambios de universidades sin restricciones, por lo que el movimiento dentro de la NCAA es incesante. Tras brillar en Manresa y jugar el Europeo absoluto, Mario Saint-Supery se ha ido este verano a Gonzaga mientras Ian Platteeuw y Guillermo del Pino emigran después de ganar con España el último Europeo sub-18. El MVP del torneo deja la Penya para jugar con Davidson mientras que el autor del triple de la victoria cambia Málaga por Maryland.

El Barça ha perdido en un año a cuatro promesas: Kasparas Jakucionis, que se marchó el verano pasado a Illinois, y este 2025 a Rafa Villar y Mathieu Grujicic, que jugarán en Charlotte y Ohio, y Dame Sarr. Este último caso fue el más sonado ya que, pese a estar ya en dinámica del primer equipo, se fue a EEUU sin permiso del club antes de un Barça-Madrid para disputar el Nike Hoop Summit, escaparate para universidades y NBA. Tras rescindir su contrato viste ahora la camiseta de Duke.

¿Seguirá Mohamed Dabone, el prodigio de 13 años que ya ha debutado con el primer equipo azulgrana, en el club cuando cumpla los 18? ¿Tendremos cuatro años más para disfrutarlo? No lo sé, nuestra inversión en él es clara, pero no hay que avanzar plazos y hay un proceso de maduración más allá de lo deportivo. Lo importante es que esté centrado en el aquí y en el ahora

"¿Seguirá Mohamed Dabone, el prodigio de 13 años que ya ha debutado con el primer equipo azulgrana, en el club cuando cumpla los 18? ¿Tendremos cuatro años más para disfrutarlo? No lo sé, nuestra inversión en él es clara, pero no hay que avanzar plazos y hay un proceso de maduración más allá de lo deportivo. Lo importante es que esté centrado en el aquí y en el ahora”, comenta Mario Bruno Fernández. El director deportivo del Barça reconoce que la NCAA ha “cambiado totalmente el paradigma” y que incluso hay jugadores de 14-15 años que se plantean irse a un instituto en EEUU para tener mejor proyección en la NCAA. “Es una nueva realidad para todos: clubs, jugadores, agentes… Puedes ir contra de ella o adaptarla a tu conveniencia. Empatizamos con los jugadores, pero no les facilitamos la marcha, asumiendo que nos hacen mucho daño. Intentamos llegar a acuerdos si hay buena voluntad por la otra parte, retener sus derechos o percibir una compensación por la formación con un porcentaje del NIL que tengan”.

Oportunidades y crecimiento

“La NCAA es una oportunidad muy buena para la gente joven: vivir la experiencia universitaria americana, combinar estudios y deporte, aprender otro idioma, además de tener una entrada más natural a la NBA y cobrando mucho dinero”, resume Rafa Jofresa, secretario general de la Asociación de Baloncestistas Profesionales. “¿Si tu hijo estuviera en esta situación tú qué harías?”, le preguntó a un empleado de un club alarmado por el tema. El contexto ha cambiado mucho desde que Jofresa, leyenda de la Penya, jugaba: dinero aparte, antes en España había solo dos extranjeros por equipo y ahora en la ACB solo hay un 25% españoles y los canteranos tienen difícil jugar.

La alternativa de la Federación, la ACB y el CSD es la Liga U, que arranca en octubre. En ella participan los filiales de la mayoría de clubs ACB, donde todos los jugadores deben ser menores de 22 años y con un mínimo de seis por equipo seleccionables por España. Jofresa cree que esa cuota debería aplicarse a la ACB. “Quizás entonces se lo pensarían. Pero es muy goloso irse sabiendo que en los dos primeros años pueden cobrar muchísimo más que en España, donde además tienen pocos minutos porque está plagado de extranjeros de extracomunitarios que compran pasaportes europeos para jugar”.