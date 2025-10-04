La gran promesa del Barça ya brilla: Clara Serrajordi se estrena marcando al Eibar

No estamos ante el mejor Barça. Pero eso no quiere decir que sea el peor. Ante sus circunstancias se rebela. Ante la falta de recursos y de efectivos, se revuelve y está dispuesto a luchar. Y, además de las futbolistas consagradas, como Alexia Putellas, que quieren liderar esta plantilla, las jóvenes son la clave. Las que ven en cada partido una oportunidad de ser. De dejar entrever lo que son, el fútbol que manejan. De hacer que todos recuerden sus nombres.

Y el nombre que no pueden olvidar es el de Clara Serrajordi. Con tan solo 17 años, el diamante en bruto de La Masia que ya brilla con luz propia, marcó su primer gol en partido oficial con el club de su vida. Desde este verano, no paran de pasarle cosas buenas a Serrajordi. Después de ir apareciendo la temporada pasada en la dinámica del primer equipo, esta pretemporada ya se aposentó en él, le dieron ficha con las 'mayores' y ya es una más en la plantilla a su corta edad. La centrocampista tiene cosas. Muchas. Visón, movilidad y mucho fútbol para su edad. Tiene temple y determinación, de las que se valió para marcar el primer tanto ante el club vasco con un bonito disparo desde la frontal con la zurda.

Justamente, ante el Eibar también vio puerta la que fuera promesa hasta esta temporada. Vicky López ya es una jugadora de presente. La mejor futbolista joven del mundo, así lo acreditó con el trofeo Kopa en una gala del Balón de Oro teñida de azulgrana, se coló en el área con el balón bien pagado a las botas para terminar enviándola al fondo de la red con un disparo elevado. Se abrazaba con Alexia tras el tanto, maestra y discípula, que lideraron al Barça en Ipurua. El tercero y el cuarto lo marcaron Caroline Graham Hansen y Salma Paralluelo, en un paso de ambas más hacia la recuperación de su mejor versión.

Tres puntos y a por el siguiente. Esa debe ser la mentalidad de un Barça para el que a partir de ahora se terminaron las semanas libres. Vuelve la Champions, este martes ante el Bayern de Múnich en el Johan Cruyff. Porque todo vuelve. Los sueños y las pesadillas, los recuerdos. Lisboa es un manchurrón en los recuerdos cercanos de las azulgranas. Toca empezar a diluirlo.