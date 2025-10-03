Adidas y la FIFA presentan Trionda, el balón oficial del Mundial de 2026

Adidas y la FIFA han presentado este viernes ante la afición el balón oficial del Mundial 2026 decorado con símbolos y colores emblemáticos de Estados Unidos, Canadá y México, las naciones anfitrionas del torneo. Estrellas, la hoja de arce y el águila, dan identidad a Trionda, el balón oficial del Mundial del próximo año.

Fabricado con una nueva construcción de cuatro paneles para un rendimiento superior, la geometría fluida del diseño replica las ondas representadas en el nombre oficial del balón. Cada panel incluye los colores nacionales: rojo, azul y verde, que se conectan formando un triángulo en el centro del panel, simbolizando la unión de tres países para albergar el torneo por primera vez.

Así, la pelota combina tecnología punta a partir de cuatro paneles geométricos y trazos ondulados que aluden a la unión de los tres países organizadores de la vigésima tercera edición del torneo, que por primera vez acogerá a selecciones de 48 países. Cada panel incorpora los colores que representan a los organizadores —azul, rojo y verde—, que se enlazan formando un triángulo alusivo a la inédita unión de tres países como sedes.

Tecnología en tiempo real

El Trionda está equipado con un sensor de movimiento de 500 hercios (Hz) que transmite datos en tiempo real al VAR, lo que permitirá un análisis más preciso de cada jugada polémica y contribuirá a decisiones arbitrales más certeras. La tecnología es capaz de determinar el momento exacto del golpeo al balón, incluso cuando un jugador lo toca con la mano. De esta forma, se prevé el fin del doble o triple toque que algunos lanzadores aplican a la pelota al ejecutar un penalti.

Las costuras profundas y los gráficos en relieve prometen mejorar la aerodinámica, la estabilidad en el aire y la adherencia del Trionda en condiciones climáticas adversas. Los detalles dorados evocan la copa más codiciada del fútbol mundial. El sorteo del próximo Mundial se celebrará el 5 de diciembre en Washington.