El Reial Club Marítim de Barcelona recupera el espíritu de las regatas con el Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona

Este fin de semana el Puerto de Barcelona se convertirá en un campo de regatas de remo con la iniciativa del Reial Club Marítim de Barcelona de recuperar una de sus regatas míticas, el Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona (TICB), al más puro estilo Oxford-Cambridge. Así, este sábado, el puerto de Barcelona acogerá las dos modalidades competitivas en las que se medirán casi una decena de tripulaciones.

La modalidad sprint de 500 metros y la convencional, que irá desde la bocana del puerto hasta el Maremágnum donde se establecerá la llegada, este año celebrarán su 30 aniversario tras haber adquirido un nuevo formato con el objetivo de dar el salto definitivo y convertirse en un referente europeo del circuito de europeo de regatas de clubs.

El TICB, con orígenes que se remontan en los años cincuenta, revive desde el 2009 como una cita clave en el calendario deportivo marítimo de la ciudad. Y es que, después de casi cincuenta años de inactividad, el Trofeo revivió en el año 2009 con una edición que marcó un antes y un después. Clubes como el Ámsterdam Rowing Club y el mismo RCMB compitieron en aguas barcelonesas, y la ciudad recuperó un acontecimiento con un profundo valor histórico y deportivo.

Categorías y embarcaciones

Este año, El TICB se disputará en pruebas en embarcaciones de 8+ masculino, femenino y mixto en turnos de 15 minutos (durante los cuales el tráfico marítimo estará detenido) separadas por tramos de 30 minutos para permitir la circulación normal de embarcaciones. La competición estará dividida en dos formatos: durante la mañana se realizarán las eliminatorias de una distancia de 1900 metros y durante la tarde se realizarán las semifinales y finales de una distancia de 350 metros. Además, el recorrido contará con zonas verdes habilitadas para el público, espacios de seguimiento por autoridades y árbitras, y áreas destinadas a los deportistas para garantizar el correcto desarrollo de la jornada.

La competición que tendrá lugar este fin de semana en el Port Vell dispondrá la acción de las embarcaciones en un enclave urbano privilegiado que permitirá seguir las pruebas de cerca, en un entorno único y con gran visibilidad para el público.