Guía para saber dónde ver todo el deporte por televisión y no perderse en el intento

En esta semana en la que ha arrancado la temporada de clubes de baloncesto, muchos aficionados se habrán llevado una sorpresa al encender la televisión. ¿Dónde puedo ver a mi equipo? Pues depende. La Euroliga que se inició este martes se sigue emitiendo en Movistar+, pero la Liga ACB que empieza este sábado ya no está en manos de Telefónica y ha pasado a Dazn... que también cuenta con la NBA que se inauguró este jueves... aunque de manera compartida con Prime Video.

Un jaleo que se extiende a la mayoría de los deportes más seguidos en España. Prácticamente en todos es necesario estar suscrito a más de una plataforma diferente para poder disponer de todos los partidos o competiciones principales en el mando de la TV. Algo que genera confusión en los aficionados y que, sobre todo, lastra su cartera. El deporte televisado hace años que es un producto premium, pero tenerlo absolutamente todo ya se ha convertido en un lujo para muy pocos. Te explicamos en este artículo dónde ver cada una de las grandes competiciones y cuánto cuesta hacerlo. Al final del artículo puedes ver la suma de cuánto dinero hay que pagar al mes para verlo todo.

FÚTBOL MASCULINO

PRIMERA DIVISIÓN: 5 partidos en Movistar+ y OrangeTV y los otros 5 en Dazn, uno de ellos en abierto. En cuatro jornadas, los 9 partidos de pago en Movistar+ y OrangeTV.

5 partidos en Movistar+ y OrangeTV y los otros 5 en Dazn, uno de ellos en abierto. En cuatro jornadas, los 9 partidos de pago en Movistar+ y OrangeTV. SEGUNDA DIVISIÓN: Los 11 partidos en Movistar+, OrangeTV, Vodafone, Dazn, Prime Video, Yoigo, MasMovil, Virgin, Telecable, Embou, Digi, Hits, Populoos, Netllar, Oceans, 7Play, +MediaTV y Adamo. Un partido por jornada en Gol y Ten y varios por temporada en Canal Sur, Aragón TV, TVG y TV Canaria.

Los 11 partidos en Movistar+, OrangeTV, Vodafone, Dazn, Prime Video, Yoigo, MasMovil, Virgin, Telecable, Embou, Digi, Hits, Populoos, Netllar, Oceans, 7Play, +MediaTV y Adamo. Un partido por jornada en Gol y Ten y varios por temporada en Canal Sur, Aragón TV, TVG y TV Canaria. PRIMERA RFEF: Los 20 partidos en LaLiga+. 10 partidos por jornada en Movistar+, Digi, Orange, Zapi, +Media y FC Play. Varios partidos por temporada en TV autonómicas.

Los 20 partidos en LaLiga+. 10 partidos por jornada en Movistar+, Digi, Orange, Zapi, +Media y FC Play. Varios partidos por temporada en TV autonómicas. CHAMPIONS LEAGUE, EUROPA LEAGUE Y CONFERENCE LEAGUE: Todos los partidos en Movistar+ y OrangeTV. La final de la Champions también en La1.

Todos los partidos en Movistar+ y OrangeTV. La final de la Champions también en La1. COPA DEL REY: Sin adjudicar.

Sin adjudicar. SUPERCOPA DE ESPAÑA: Movistar+.

Movistar+. SELECCIONES ESPAÑOLAS: TVE.

TVE. PREMIER LEAGUE: Dazn.

Dazn. BUNDESLIGA: Dazn.

Dazn. SERIE A: Dazn.

Dazn. LIGUE 1: Un partido en TV5 Monde.

¿Cómo ver todo el fútbol y cuánto cuesta? Tanto Movistar+ como OrangeTV integran en sus ofertas los partidos de LaLiga que ofrece Dazn. Por lo tanto, con contratar uno de esos dos servicios es suficiente para ver todo el fútbol español y europeo. El paquete más básico de Movistar+ cuesta 115 euros al mes con fibra y dos líneas móviles y el de Orange cuesta 81 euros al mes con fibra. Quien quiera ver también las principales ligas internacionales deberá contratar Dazn aparte, ya que Movistar+ solo integra la Premier League en su oferta. El paquete de fútbol de Dazn cuesta 20 euros al mes. Para disponer además de toda la Primera RFEF, es necesario pagar 13 euros al mes por LaLiga+. Es decir, quien quiera ver todo el fútbol debe gastarse al menos 114 euros al mes.

FÚTBOL FEMENINO

LIGA F: Dazn.

Dazn. CHAMPIONS FEMENINA: Disney+.

¿Cómo ver todo el fútbol femenino y cuánto cuesta? La Liga F se integra en el paquete de fútbol de Dazn, que cuesta 20 euros al mes, mientras que la Champions femenina forma parte de la suscripción estándar de Disney+ que cuesta 6 euros al mes. Es decir, 26 euros al mes en total. Si se quiere sumar al fútbol masculino, la cuenta se eleva a los 120 euros al mes como mínimo.

BALONCESTO

LIGA ACB : Dazn y un partido en TVE y TV3.

: Dazn y un partido en TVE y TV3. EUROLIGA: Movistar+.

Movistar+. NBA: Dazn y Prime Video.

¿Cómo ver todo el baloncesto y cuánto cuesta? Hay que contratar todo por separado. La opción más económico para ver la Euroliga es contratar un pack con fibra y dos móviles con Movistar que cuesta 90 euros al mes y que también incluye MotoGP, F1, tenis, ciclismo… El pack de baloncesto de Dazn se ofrece por 10 euros al mes y Prime Video tiene un coste de 5 euros al mes. En total, todo el baloncesto cuenta 105 euros al mes.

CICLISMO

UCI WORLD TOUR: Todas las grandes carreras en Eurosport. Además, TVE emite Tour, Vuelta, Volta a Catalunya, País Vasco, Clásica de San Sebastián, París-Niza, Dauphiné, París-Roubaix, Lieja-Bastoña-Lieja y los Mundiales, entre otras.

¿Cómo ver todo el ciclismo y cuánto cuesta? Eurosport puede contratarse por varias plataformas. La más económica es el llamado pack Made in USA de Dazn que cuesta 5 euros al mes y que incluye también la NBA y la NFL.

TENIS

ABIERTO DE AUSTRALIA: Eurosport.

Eurosport. ROLAND GARROS: Eurosport.

Eurosport. WIMBLEDON: Movistar+.

Movistar+. ABIERTO DE EEUU: Movistar+.

Movistar+. MASTERS 1000 y ATP 500: Movistar+. Los de Madrid y Barcelona, también en TVE.

Movistar+. Los de Madrid y Barcelona, también en TVE. ATP FINALS: Movistar+.

Movistar+. COPA DAVIS: Movistar+.

¿Cómo ver todo el tenis y cuánto cuesta? Movistar+ ofrece los contenidos de Eurosport, por lo que basta con contratar su pack de Deportes por 90 euros al mes, con fibra y dos líneas de móvil incluidos.

MOTOR

MOTOGP: Dazn. Los GP de España, Catalunya y Valencia también en La Sexta. El GP de Aragón también en Aragón TV.

Dazn. Los GP de España, Catalunya y Valencia también en La Sexta. El GP de Aragón también en Aragón TV. FÓRMULA 1: Dazn. El GP de España también en Telecinco.

¿Cómo ver todo el motor y cuánto cuesta? La opción más económica es contratar el pack motor de Dazn, por 20 euros al mes.

BALONMANO

LIGA ASOBAL: LaLiga+ y un partido en TDP/RTVE Play.

LaLiga+ y un partido en TDP/RTVE Play. CHAMPIONS: Dazn.

¿Cómo ver todo el balonmano y cuánto cuesta? El plan más asequible de LaLiga+ que incluye el balonmano cuesta 11 euros al mes. Sobre la Champions, Dazn viene ofreciendo de manera gratuita los partidos del Barça, el representante español en la máxima competición.

FÚTBOL SALA

PRIMERA DIVISIÓN: LaLiga+ y un partido en TDP.

LaLiga+ y un partido en TDP. CHAMPIONS: Dazn (la Final Four).

¿Cómo ver todo el fútbol sala y cuánto cuesta? Mismas cuentas que con el balonmano. Por 11 euros al mes se pueden ver en LaLiga+ los partidos de la Primera División y Dazn emitió de manera gratuita la Final Four de la Champions la temporada pasada.

Otros

NFL: Dazn

Dazn GOLF: PGA Tour en HBO Max. Los cuatro 'majors', LIV Golf y Ryder Cup en Movistar+.

PGA Tour en HBO Max. Los cuatro 'majors', LIV Golf y Ryder Cup en Movistar+. RUGBY : Todos los grandes torneos en Movistar+.

: Todos los grandes torneos en Movistar+. ATLETISMO: Diamond League en Movistar+.