Un Girona necesitado se la juega en casa ante el Valencia

El Girona, colista de LaLiga EA Sports con 3 puntos de 21, recibirá este sábado (16:15 horas) al Valencia, 12º tras ceder contra al Oviedo, con la obligación de ganar para llegar a octubre con al menos un triunfo y porque el siguiente partido será en casa del líder, el Barcelona, ya después del parón.

La dinámica del equipo desde las derrotas contra el Rayo Vallecano (1-3) y el Villarreal (5-0) es ascendente y esperanzadora, pero la realidad es dramática y el partido de este sábado podría ser incluso un ultimátum para Míchel Sánchez.

El técnico reiteró después del empate de la última jornada con el Espanyol que ve "brotes verdes" y cerró la rueda de prensa pidiendo "tiempo", pero luego preguntó: "¿Me lo darán?".

3 triunfos en 26 partidos

El equipo rojiblanco ha encadenado dos empates y solo ha perdido uno de los últimos cuatro partidos, ante el Levante (0-4), con dos futbolistas menos toda la segunda parte, pero la mejora y el paso adelante todavía no son suficientes.

Contra el Espanyol se consiguió la primera portería a cero de la temporada, después de encajar 16 goles en los seis primeros partidos, pero falta gol: solo tres en más de 600 minutos. "Visualizo que haremos un partidazo y ganaremos", proclamó Míchel este viernes.

Los datos son demoledores y más que alarmantes: el Girona apenas ha sumado 16 puntos de 78 posibles entre la segunda vuelta de la temporada pasada y el comienzo de la presente, con un triste balance de 3 triunfos en 26 partidos.

Lesión de Ounahi

La primera victoria es urgente para un equipo muy necesitado y para una afición muy preocupada e inquieta. Además, Míchel ha perdido por una lesión en el sóleo a Azzedine Ounahi, el jugador que encarnaba y lideraba el paso adelante rojiblanco.

También son baja para recibir al Valencia Thomas Lemar, David López, Juan Carlos Martín, Abel Ruiz, Viktor Tsygankov y Donny van de Beek, por lesión, y de Vladyslav Krapyvtsov y Joel Roca, convocados con Ucrania y España, respectivamente, para disputar el Mundial sub-20.

El Valencia viaja a Girona bajo una sensación de principio de crisis, no tanto por los resultados, sino por las sensaciones. La derrota contra el Real Oviedo en Mestalla del martes en la que el equipo de Carlos Corberán fue remontado en los últimos cinco minutos con dos goles seguidos terminó de confirmar lo visto sobre el terreno de juego en las últimas jornadas: la falta de buen juego en el equipo.

La situación en la tabla no es preocupante todavía, pero las sensaciones sí. La primera derrota en Mestalla del curso parece haber abierto una herida en la afición, el vestuario y Corberán, que buscará en Montilivi la primera victoria fuera de casa.