Xavier Vilajoana se desmarca de Bartomeu y señala a Laporta: "No puede permitirse una presidencia que se sirva a sí misma"

Concluirá la temporada con unas elecciones a la presidencia del FC Barcelona, por lo que los aspirantes comienzan ya a tomar posiciones. Xavier Vilajoana, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España y ex directivo azulgrana, reaccionó ante la causa abierta contra el expresidente Josep Maria Bartomeu y algunos de los miembros de su junta. La Fiscalía de Barcelona acusa a Bartomeu de omitir "los deberes de diligencia y lealtad en la gestión de un patrimonio" ante el pago de elevadas comisiones en diversas operaciones.

"Las noticias en torno al expresidente Josep Maria Bartomeu nos recuerdan a todos la gran responsabilidad que implica liderar el FC Barcelona. Si se confirman las acusaciones, será necesario que las personas responsables asuman las consecuencias de sus actos", apunta Vilajoana mediante un comunicado de prensa.

Informe

De hecho, y según avanzó este diario, los Mossos d'Esquadra apuntan en un informe que el Barça fue quien pagó la defensa personal de Bartomeu, pero también de su antecesor, Sandro Rosell, por el 'caso Neymar'. Algo que, según el cuerpo policial podría ser constitutivo de un delito de administración desleal por parte del exmandatario azulgrana, al haber empleado unos fondos "en beneficio propio y beneficiando al anterior expresidente".

Vilajoana, en cualquier caso, también señala a la junta directiva de Joan Laporta: "Ahora bien, la norma debe aplicarse a todas las personas, sin excepción. Quien exige responsabilidades debe predicar con el ejemplo. Y el caos de los últimos años no es, precisamente, un ejemplo a seguir. No puede permitirse una presidencia que se sirva a sí misma y no al Club. El Barça necesita un cambio total. Necesita honestidad, integridad y un plan claro y contundente para que nuestro club recupere sus valores. Independencia, honestidad y al servicio del Barça: así se recuperan la confianza y el futuro del club", zanja el aspirante a la presidencia.