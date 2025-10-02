La ONCE lanza un cupón conmemorativo para el 125 aniversario del Espanyol

La cuenta atrás hacia el 125 aniversario del Espanyol, que se cumplirá el próximo 28 de octubre, avanza y siguen sucediéndose iniciativas en el marco de ese efeméride tan especial. En este contexto, la ONCE dedicará cinco millones de cupones del 28 de octubre a esta gran efeméride.

Bajo el lema "Con la solidaridad, marca un gol y celebra los 125 años del Espanyol", esta acción conjunta "simboliza la unión entre dos instituciones con una profunda trayectoria histórica y un firme compromiso con la sociedad", informa el club catalán.

El cupón conmemorativo, que saldrá a la venta el próximo 15 de octubre en Catalunya y el 22 en el resto de España, lucirá la imagen oficial del 125 aniversario del club, convirtiéndose en un homenaje tanto a la afición como a la labor inclusiva y transformadora que lleva a cabo la ONCE.

Ventana de visibilidad

El acto de presentación del cupón conmemorativo tendrá lugar este domingo 5 en el RCDE Stadium, coincidiendo con el partido ante el Betis. De forma excepcional y en exclusiva, la ONCE adelantará la venta para que los socios y aficionados que asistan al partido puedan adquirir el cupón perico, disponible tanto en el interior como en el exterior del estadio.

Con esta iniciativa, cinco millones de cupones recorrerán toda España, convirtiendo el aniversario perico en una ventana de visibilidad y esperanza para miles de personas, ya que "no solo recuerda nuestro pasado, sino que también impulsa un futuro más inclusivo, comprometido y solidario", remarca la entidad perica. "Un gesto que une tradición, sentimiento y responsabilidad social", concluye.