Maguas, por Juan Cruz Ruiz

Ferran, el goleador, dijo tras el partido que el Barça perdió en el penúltimo minuto frente al campeón de Europa, que el equipo contrario fue mejor cuando tocaba. Luis Enrique, el entrenador del equipo ganador, explicó que esta victoria de los suyos pudo haber sido, y puede ser, en el futuro, revertida por el equipo al que él perteneció, con entusiasmo y alegría, y también con controversia, en una de las mejores épocas del Barcelona.

Pero perdió el Barça, eso es importante, o no. Es decir: el equipo estaba diezmado (había perdido a algunos de sus más pícaros futbolistas para competiciones como esta) y no pudo aguantar una presión que, como dijo Ferran, debió susurrarles el entrenador rival a sus avispados jugadores. Así debió ser: el Paris Sant Germain entró en la parte final del encuentro como si hubiera sido aleccionado por un enemigo mortal del Barcelona.

Los azulgranas estaban festoneados por muchachos de la cantera, alguno de los cuales acababa de romper una larga estancia en la enfermería. Y otros eran segundos o terceros, adecuados según el entrenador para una campaña menor pero no para alcanzar a un contrario que parece de hielo y que, perdonen la expresión, dejó de hielo al equipo de casa.

A todos estos imponderables, que en el fútbol duran 90 minutos y no tienen remedio tras el último suspiro, hay que añadir dos hechos mayores que tienen que ver con lo mejor de la plantilla y del futuro: Lamine no está todavía rehecho y al mejor de todos, que a mi juicio es Pedri, el muchacho de Tegueste, lo lesionaron con alevosía. Pedri renqueó un rato, pero desde el banquillo trapalió (expresión canaria para decir mascó) el horror propio de la derrota.

Había en el aire, desde que para la batalla de la segunda parte el Barça dejó la chispa en el vestuario, la sensación cristiana de la resignación. De modo que, por esas razones que la vida ofrece, pero no explica, empezó mi vena barcelonista a sentir lo que suele ser parte de nuestra historia como aficionados del mejor equipo del mundo: el Barça iba a perder, Luis Enrique iba a tener razón, el mejor Barça de esta era resucitará y ganará… pero no frente a los suyos.

Él no dijo eso, claro, él se mostró más caballeroso que nunca. No parecía Luis Enrique, la verdad. No había manera de volver atrás. Aquel segundo gol era una señal definitiva a la que sólo se le pueden poner los fomentos de LaLiga, si esta sigue siendo propicia.

Este episodio de la Copa de Europa está marcado ahora por las maguas, esa señal de resignación que los canarios nos regalamos para sortear los males de la vida.