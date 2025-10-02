Josema Beast, culturista (23 años), revela la parte más oscura del deporte: "Puede acabar muy mal, incluso en problemas"

El culturismo es un deporte tan espectacular a nivel visual como polémico por los secretos que esconde. Uso de química, muertes prematuras de culturistas, trastornos alimenticios, el nunca verse lo suficientemente bien frente al espejo... Un sinfín de contratiempos y de riesgos que los profesionales están dispuestos a asumir con el objetivo de competir y de subirse a las tarimas más importantes del circuito. En España, son muchos los atletas que están entre los mejores del mundo y que el próximo mes de octubre representarán a su país en el Mr. Olympia 2025, el 'Mundial' del culturismo que se celebra cada año en Las Vegas.

Después de escuchar recientemente la confesión de Chris Bumstead 'CBUM', seis veces campeón del Mr Olympia y uno de los mejores culturistas de la historia (ya retirado), sobre el uso de esteroides en jóvenes y de los años de vida que perdió compitiendo, ha surgido una nueva voz de uno de los atletas más valiosos de nuestro país al respecto de su preparación para este Mr. Olympia.

Se trata de Josema Beast (José Manuel Muñoz Quiles), culturista de tan sólo 23 años que se encuentra en las últimas semanas antes de su competición en el Olympia. Más allá de su aspecto grandioso con más de 100kg de peso y de la calidad muscular que le caracteriza, el culturista español ha querido confesarse a través de su canal de 'Youtube' para mostrar la otra cara de la preparación.

"Me acuesto tarde, me levanto muy temprano. Mi última comida es a las 21:30, me voy a dormir a las 12 o a la 1 y me levanto a las 4. Eso se acumula en que no descansas y va pasando factura", reconoce al exponer sus problemas para conciliar el sueño.

"Tengo que decir las cosas buenas y las cosas malas. Es cuando más ansiedad por la comida he tenido. Está bien pasar hambre, pero cuando llega el punto de que te levantas y tu cabeza está pensando solo en comida... Puede acabar muy mal, incluso en problemas. Hay muchos culturistas que acaban con problemas y con TCA (Trastorno de la conducta alimentaria), yo tengo la mente muy fuerte pero también soy persona. De lo malo intento sacar lo bueno, ahora es momento de disfrutar de mi rutina", explica Josema.

"Quizás me verá un albañil y pensará 'este no sabe ni lo que está diciendo', pero ponte tu a entrenar, no te saltes la dieta, duerme dos horas... Muy poca gente puede aguantar esto. Cuando acabe todo esto, será momento de disfrutar de buenas comidas, de salir con mis amigos y mi familia, de pasar más tiempo con mi pareja", confiesa.

La presión de representar a España en el Mr Olympia 2025

Josema será uno de los atletas españoles de la categoría Classic Physique que se suba a la tarima del Mr Olympia en Las Vegas, después de un debut espectacular en la pasada edición con un sexto puesto. Sobre la presión y los focos que le apuntan, se muestra tranquilo: "Si me pongo a mirar todos los ojos que hay mirándome... yo tengo la cabeza fría y no me pongo nervioso. Cuando dicen mi nombre, pongo la mente más en blanco que nunca y trato de disfrutar y de enseñar mi trabajo de todo el año en el mejor campeonato del mundo".