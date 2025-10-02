El ciclista del Kern Pharma Kiko Galván, pillado dando saltos temerarios de un carril al de sentido contrario en l'Arrabassada de Barcelona

El ciclista del equipo Kern Pharma Kiko Galván ha recibido un expediente en el equipo tras ser filmado realizando maniobras peligrosas con su bicicleta en la carretera de l'Arrabassada de Barcelona. en las imágenes puede verse al ciclista saltando con su bicicleta el separador que divide los dos carriles e invadiendo el sentido contrario en uno de los tramos de la carretera con más accidentes de la zona.

El equipo ha emitido un comunicado poco después expresando su indignación por las imágenes difundidas en las redes sociales. El ciclista que fue grabado por otros conductores infringe varias normas de circulación en el vídeo mientras pone en peligro su vida y la del resto de conductores. "Desde Azcoro Sport, lamentamos profundamente y pedimos disculpas por un incidente que no refleja los valores que defendemos y queremos proyectar como equipo", reza el comunicado que han hecho público en la red social X.

Medidas de carácter disciplinario

"El Equipo Kern Pharma reitera su más alto y firme compromiso con la seguridad en la carretera, tanto dentro de la competición como fuera de la misma. El respeto de la seguridad vial y las normativas de tráfico son principios fundamentales en este deporte, que promovemos tanto en nuestra actividad competitiva como en nuestra labor formativa diaria con los ciclistas", prosigue la nota.

"Por ello, el Equipo Kern Pharma está tomando medidas de carácter disciplinario con el ciclista involucrado para garantizar que actitudes y situaciones como las sucedidas no se repitan en un futuro. Asumimos nuestra responsabilidad y seguiremos ttrabajandopara reforzar la formación y concienciación de todos nuestros integrantes en materia de seguridad vial", zanja el comunicado. Por el momento, todavía no han trascendido las medidas que se tomarán con el ciclista.