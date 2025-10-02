El CE Europa se solidariza con Gaza y sus capitanes llevarán brazaletes en apoyo a Palestina

El CE Europa ha anunciado este jueves que sus capitanes lucirán brazaletes en apoyo a Palestina en el próximo encuentro. "Nuestros valores como club nos impiden ser ajenos a las vulneraciones de los derechos humanos", reza el comunicado oficial que ha emitido el club para expresar su firme rechazo al genocidio que está llevando a cabo Israel sobre el pueblo palestino.

"El Club Deportivo Europa quiere expresar su rechazo firme al genocidio que está sufriendo el pueblo palestino por parte del gobierno sionista de Israel. Ante las cifras estremecedoras de decenas de miles de personas asesinadas, entre las cuales hay una gran cantidad de niños, no nos quedamos en silencio", puede leerse en la misiva enviada a los medios de comunicación.

Brazaletes palestinos

En esa línea y como medida de protesta, las capitanas y los capitanes de los equipos del club llevarán un brazalete de apoyo a Palestina en el próximo partido. En concreto, lo lucirán los capitanes del primer equipo masculino en el partido CE Europa-Marbella (sábado, 16h) y las capitanas del primer equipo femenino en el Tenerife-CE Europa (domingo, 12h). "Queremos hacer visible nuestro rechazo al genocidio y sumarnos al llamamiento internacional para parar inmediatamente la violencia y la ocupación", afirman en la carta.

Igualmente, el club ha emplazado a la masa social de seguidores y cuerpo técnico a participar de la movilización por Palestina que tendrá lugar el próximo 4 de octubre a las 12h en los Jardinets de Gracia. "El Club Deportivo Europa dice NO a la ocupación, NO al supremacismo, NO al genocidio y NO a la vulneración de los derechos humanos. Y decimos un SÍ rotundo en la vida y a la libertad de los pueblos", zanja la misiva.