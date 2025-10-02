Fútbol
El CE Europa se solidariza con Gaza y sus capitanes llevarán brazaletes en apoyo a Palestina
El club ha querido expresar así su rechazo al genocidio que está llevando a cabo Israel sobre el pueblo palestino.
El CE Europa ha anunciado este jueves que sus capitanes lucirán brazaletes en apoyo a Palestina en el próximo encuentro. "Nuestros valores como club nos impiden ser ajenos a las vulneraciones de los derechos humanos", reza el comunicado oficial que ha emitido el club para expresar su firme rechazo al genocidio que está llevando a cabo Israel sobre el pueblo palestino.
"El Club Deportivo Europa quiere expresar su rechazo firme al genocidio que está sufriendo el pueblo palestino por parte del gobierno sionista de Israel. Ante las cifras estremecedoras de decenas de miles de personas asesinadas, entre las cuales hay una gran cantidad de niños, no nos quedamos en silencio", puede leerse en la misiva enviada a los medios de comunicación.
Brazaletes palestinos
En esa línea y como medida de protesta, las capitanas y los capitanes de los equipos del club llevarán un brazalete de apoyo a Palestina en el próximo partido. En concreto, lo lucirán los capitanes del primer equipo masculino en el partido CE Europa-Marbella (sábado, 16h) y las capitanas del primer equipo femenino en el Tenerife-CE Europa (domingo, 12h). "Queremos hacer visible nuestro rechazo al genocidio y sumarnos al llamamiento internacional para parar inmediatamente la violencia y la ocupación", afirman en la carta.
Igualmente, el club ha emplazado a la masa social de seguidores y cuerpo técnico a participar de la movilización por Palestina que tendrá lugar el próximo 4 de octubre a las 12h en los Jardinets de Gracia. "El Club Deportivo Europa dice NO a la ocupación, NO al supremacismo, NO al genocidio y NO a la vulneración de los derechos humanos. Y decimos un SÍ rotundo en la vida y a la libertad de los pueblos", zanja la misiva.
Suscríbete para seguir leyendo
- Marc Márquez es un 'ragazzo' maravilloso y seguirá ganado muchos años
- Vinícius no aprende y Mbappé no olvida el Metropolitano: 'Nunca hay que olvidar para no pasar otra noche así
- El PSG arrastra a la tierra al Barcelona
- Marcos Márquez
- Faustino Oro, el prodigio del ajedrez que vive en Badalona: 'Chessi' está a dos normas de hacer historia con 11 años
- Abner Lloveras, luchador: 'Antes solo había 'talegueros', ahora hay universitarios que pelean en MMA profesional. Ha cambiado mucho
- La UEFA anuncia en el Camp Nou el Barça-Olympiakos de Champions del 21 de octubre
- ¿Cómo y dónde ocultarán esta vez a Sala i Martin, su economista de cabecera?