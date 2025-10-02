Amenaza al equipo de Piqué y caos total en el fútbol andorrano

El FC Andorra, el equipo presidido por Gerard Piqué, se encuentra a la expectativa de saber si podrá jugar este sábado a las 18.30 horas contra el Getafe, ya que la federación del país pirenaico decretó el miércoles el cierre patronal de todas las instalaciones; entre ellas, el estadio de la FAF, donde juega actualmente el conjunto de Segunda División.

La creencia es que todo acabe en una amenaza y que la situación se resuelva sin afectar a un Andorra que circula en la clasificación a paso firme, instalado en la tercera posición de la tabla, a un solo punto de los dos puestos de ascenso directo (el Depor es primero y el Cádiz, segundo), y que según como se den los resultados este fin de semana podría lograr el hito histórico de convertirse en el líder de la categoría.

Tan bien se encuentra el equipo que Piqué asiste y anima a los jugadores en todos los encuentros, dentro y fuera de casa, después de haberse perdido los dos primeros partidos de la temporada. Pero todo puede acabar en un caos de considerables dimensiones; en el peor de los casos con la pérdida de los tres puntos y el fin a una racha excepcional del conjunto tricolor.

Todo empezó cuando el miércoles la Federació Andorrana de Futbol decretó el cierre de las instalaciones en el pulso que mantiene con el Govern de Andorra sobre el cupo máximo de jugadores extracomunitarios que puede contratar cada equipo que participa en la Liga Nacional, formada por 10 conjuntos, que incorporan a futbolistas procedentes de varios países latinoamericanos. Andorra no pertenece a la Unión Europea ,pero trata de regirse por la legislación continental. El desacuerdo entre federación y clubs ha provocado que el torneo local, que debió comenzar el mes pasado, esté paralizado y sin fecha de inicio.

Intervención policial

Todo empezó, según informa Diari d’Andorra, cuando el martes la policía se presentó al entrenamiento del Club de Fútbol Esperança d’Andorra y levantó acta informando que estaban entrenando una docena de futbolistas extracomunitarios. Todavía no hay acuerdo en el número máximo de jugadores que se pueden aceptar y los años de experiencia deportiva que deben demostrar, si son mayores o menores de 25 años, para poder disponer de la ficha correspondiente.

Hay jugadores originarios de países como México, Perú, Chile y Argentina; en ningún caso, según las negociaciones, los clubs de la Liga Nacional deberán superar el número máximo de seis futbolistas extracomunitarios en sus plantillas. El acuerdo entre el gobierno y la federación, por ahora, está lejos de encontrar una solución inmediata.

Así que el miércoles se cerraron todas las instalaciones como medida de presión de la federación hacia el Govern. Los niños se quedaron sin entrenamiento y el FC Andorra con la amenaza incierta de la disputa del partido contra el Leganés, como medida máxima de presión para desencallar las negociaciones.

El conjunto de Piqué opta por la cautela con la creencia de que al final se levantará el veto y podrán jugar en su estadio. La alternativa de encontrar en apenas dos días otro campo para enfrentarse al conjunto madrileño es muy complicada porque todos los clubs ya tienen hecho el calendario para este fin de semana.

Ya fue muy difícil la negociación para que el Andorra tuviera un estadio para jugar en Segunda, ante la negativa de disponer esta temporada del Estadi Nacional y la imposibilidad de alternarlo con el rugby andorrano. Finalmente se consiguió que jugasen en el estadio de la FAF (las siglas de la federación andorrana), una instalación deportiva que se construyó en la parroquia de Encamp y donde el FC Andorra disputa los encuentros como local. Allí no conoce la derrota en una racha que lo sitúa en estos momentos con 14 puntos, a 8 de las posiciones de descenso.El Córdoba, pese a la lejanía, se ofreció entonces como estadio local del conjunto pirenaico.

El conjunto de Piqué paga 80.000 euros al mes para disponer de las correspondientes instalaciones a la federación andorrana para entrenar una vez por semana en el estadio de la FAF y disputar los partidos oficiales. El caos es tremendo.