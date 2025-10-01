El once del Barça ante el PSG: Lamine Yamal y Ferran, titulares
Siete cambios había practicado Hansi Flick en la alineación que presentó ante la Real Sociedad, condicionado por el inmediato compromiso ante el París Saint Germain. La formación inicial cambió, naturalmente. Cinco futbolistas nuevos entraron. Suplentes el domingo para que estuvieran descansados esta noche.
Cambia la pareja de centrales. Eric y Pau Cubarsí defenderán a Szczesny y, además, sacará limpio el balón, o lo intentarán, para salvar la primera presión de los franceses. Koundé y Gerard Martín siguen cubriendo los laterales. Alejandro Balde ya ha recibido el alta y pronto recuperará el puesto en la izquierda si lo cree conveniente Flick.
Olmo por Dro
En el centro del campo se registra la esperada entrada de Dani Olmo en el carril derecho, en lugar de Dro, el debutante ante los donostiarras, y cuya aparición sirvió para que el internacional español se ahorrara 45 minutos de esfuerzo.
Las dos novedades finales se observan en la delantera. Previsibles, por otra parte. Sobre todo, que reaparezca Lamine Yamal entre los titulares. Se probó ante la Real, se mostró decisivo una vez más, y está listo para medirse a Nuno Mendes, que pasa por ser el mejor lateral zurdo de la actualidad.
El otro relevo se presagiaba, especialmente por el transcurso de la temporada. Ferran Torres desbanca a Robert Lewandowski como delantero dentro.
Las alineaciones
En definitiva, el once del Barça se dibuja así: Szczęsny; Koundé, Eric, Cubarsi, Gerard Martin; Olmo, De Jong, Pedri; Lamine Yamal, Ferran Torres, Rashford.
Luis Enrique también está condicionado por las bajas igual que Flick (faltan Joan Garcia, Fermín, Gavi y Raphinha como titulares jabituales), y presenta el siguiente once: Chevalier, Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes; Fabián, Vitinha, João Neves; Mbaye, Mayulu, Barcola.
Suscríbete para seguir leyendo
- Marc Márquez rompe cinco años de sequía y vuelve a ser el rey de MotoGP
- Marc Márquez es un 'ragazzo' maravilloso y seguirá ganado muchos años
- Marcos Márquez
- Faustino Oro, el prodigio del ajedrez que vive en Badalona: 'Chessi' está a dos normas de hacer historia con 11 años
- Vinícius no aprende y Mbappé no olvida el Metropolitano: 'Nunca hay que olvidar para no pasar otra noche así
- La UEFA anuncia en el Camp Nou el Barça-Olympiakos de Champions del 21 de octubre
- El juzgado imputa a Bartomeu por un perjuicio al Barça de 30 millones de euros
- ¿Lo mejor?, que ni siquiera tienen la excusa del árbitro