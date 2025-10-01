¿Cómo y dónde ocultarán esta vez a Sala i Martin, su economista de cabecera?

Ellos siguen a la suya, les está yendo muy bien, según ellos, según sus sensaciones, sus resultados, sus encuestas y, por tanto, no tienen por qué cambiar y, mucho menos, si quien se lo pide son los socios/propietarios del FCBarcelona.

Ellos son Joan Laporta y su junta directiva que, de nuevo, han decidido hacer la asamblea de socios compromisarios de forma telemática. Es decir, el Barça sigue en pandemia, el Barça continúa en época enferma, el Barça no quiere líos y prefiere asegurarse el tiro, perdón, la aprobación sin ruidos, con todo controlado, con todo atado y bien atado.

La posibilidad de que a Josep Cubells, director siempre de la asamblea, no se le vaya de las manos la asamblea o deba tomar alguna decisión que no le apetezca por la punzante intervención o pregunta, no del expresidente Joan Gaspart, que acudirá para seguir haciéndole la pelota a Laporta, sino por algún rebelde que se haya colado en la platea de la asamblea, es del 99,99% con el truco telemático, que, seguro, funcionará mejor que la conexión futbolista del partido de la gira asiática. Y por eso el club más democrático del mundo hace su conclave como si estuviésemos aún en pandemia, para evitar la participación.

Joan Laporta y Xavier Sala i Martin, en la última campaña electoral. / EL PERIÓDICO

El motivo no solo es evitar preguntas incómodas más allá de que los propietarios lleven ya casi un año de retraso en poder ocupar sus asientos en el Spotify Camp Nou y aún no les han dado una explicación creíble del retraso (señalar como culpable al Ayuntamiento de Barcelona no ha funcionado), el motivo es que, de nuevo, las cuentas son deficitarias. El año pasado, en 91 millones de euros y este año, dicen, en 17.

La asamblea se realizará el 19 de octubre en el Auditori 1899, curiosamente o no tan curiosamente, a escasos metros de la Oficina d’Atenció al Barcelonista (OAB) donde, el pasado año, se ocultó, protagonizando un truquillo muy cutre y lamentable (eso sí, tremendamente eficaz) el economista y profesor de Columbia (EEUU), Xavier Sala i Martin, que le echó al presidente, no una sino las dos manos y mucha lengua, más que ningún otro socio, pues el ‘chaquetas’ intervino durante 8 minutos cuando Cubells cortaba al resto de socios a los dos minutos de su intervención.

Xavier Sala i Martin, en su intervención en la última asamblea de compromisarios del Barça. / EL PERIÓDICO

Ni que decir tiene que Sala i Martin intervino formando parte del guión del conclave, es decir, con una disertación minuciosamente preparada para asegurarles a los socios que las cuentas de su amigo del alma, Joan Laporta, eran redondas, perfectas, inmaculadas. ¿Y cómo lo hizo?, pues afirmando que ni la contabilidad ni los auditores, en aquel caso Grant Thornton, ahora, Crowe Global, son de fiar cuando se trata de las cuentas de Laporta. Y así les pidió a los compromisarios que aprobaran las cuentas pese a tener una salvedad del auditor de 208 millones de pérdidas no admitidas por el presidente contra las normas contables.

Sé que mi compañero Toni Frieros, uno de los mejores periodistas de investigación que hay en Barcelona, el mismo que descubrió la artimaña del pasado año de Laporta y su amigo Sala i Martin, estará ojo avizor para volver a pillarles, si es que se atreven a repetir la (eficaz) chapuza. Y los volverá a pillar porque, si de algo estamos todos seguros, es de que si lo ven necesario, el ‘chaquetas’ reaparecerá al tratarse del economista de cabecera, aunque sea desde Columbia.

¡Ah! y me olvidaba, volverá a convencer al ‘soci’ anestesiado.