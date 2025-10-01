Los Mossos apuntan que el Barça pagó la defensa personal de Bartomeu y Rosell por el caso Neymar

Los Mossos d'Esquadra apuntan en un informe remitido al juzgado que investiga al expresidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y otros exdirectivos, que el Barça pagó la defensa personal tanto del exmandatario como de su antecesor, Sandro Rosell, por el caso Neymar, de presunto fraude fiscal, lo que, a su entender podría ser constitutivo de un delito de administración desleal por parte del exmandatario azulgrana, al haber empleado unos fondos "en beneficio propio y beneficiando al anterior expresidente".

El juzgado de Barcelona está investigando, entre otra cuestiones, dos minutas de honorarios por 1,7 millones de euros que abogado José Ángel González Franco remitió al club azulgrana por ese proceso judicial en el que se llegó a un acuerdo con las acusaciones. Los agentes sostienen en su informe, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que, a su entender, las dos facturas abonadas por el FC Barcelona al letrado, "no solo comportaban los gastos relativos a la defensa del propio club, sino que también incluyen una parte importante de honorarios de la representación" de los dos expresidentes, Bartomeu y Rosell, que habían estado imputados en la causa. El despacho de González Franco ha negado "tajantemente esa interpretación" y anunció que "en los próximos días" remitirá al juzgado un escrito donde dará las "oportunas explicaciones"

Los Mossos recalcan que, aunque el pago por parte de una sociedad de los gastos de defensa de sus socios o directivos acusados de cometer un delito en el ejercicio de sus cargos "no sería una práctica ilegal", en determinados supuestos sí podría ser presunta administración ilegal o incluso apropiación indebida. Eso sí, siempre que se hubiera producido un daño" a la compañía y un "abuso en el ejercicio de las funciones de administrador". En este sentido, la fiscalía atribuye a Bartomeu omitir "los deberes de diligencia y lealtad en la gestión de un patrimonio" del club azulgrana" que le era ajeno.

Propuestas y facturas

Los agentes explican que se localizó un documento de propuesta de honorarios por el caso Neymar dirigido al club que fijaba una cantidad por la defensa "global" de dos millones de euros, sin definir qué parte correspondía a cada persona imputada (Bartomeu y Rosell). En una segunda propuesta de 950.000 euros se especificaba que no se incluía los gastos en defensa de los dos expresidentes, pues serían facturados a una compañía aseguradora o, en su defecto, personalmente a ellos. Así se reflejaba también en la factura que se remitió al Barça.

Los Mossos precisan que Bartomeu y el CEO del club "eran conscientes" de que la aseguradora no asumiría todos los honorarios que González Franco reclamaba por las "defensas particulares" de los expresidentes. La aseguradora, al final, aceptó abonar al abogado 200.000 euros. Días antes, el abogado facturó al Barça otros 769.111 euros. Los agentes destacan que la suma de todas las cantidades se acerca a los dos millones acordados en un principio (1,9 millones, en concreto).

Esos desembolsos, argumenta la policía, no supondrían ninguna irregularidad siempre que el pago de estos honorarios "muy elevados" se hubiera sido decidido o como mínimo se hubiera informado a la junta directiva del FC Barcelona. "Todo parece indicar", inciden los agentes, una vez la aseguradora se negó a abonar la mayor parte de los honorarios de los expresidentes, Bartomeu y otros directivos "negociaron" con el despacho" del abogado la manera de redactar la última factura para incluir las cantidades.