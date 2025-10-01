Glorioso octubre, por Sergi Mas

Va a ser un octubre glorioso. Faltan pocos días para el 125 aniversario del club y a los pericos nos van a pasar cosas. Las que dependan de nosotros van a ser todas esperanzadoras y bonitas. Las que dependan de la pelota son inesperadas.

Como ya avancé en esta columna hace pocas semanas, en pocos días vamos a ponerle caras, cargos, nombres y apellidos a la nueva propiedad del club, que paulatinamente hará visibles sus cambios. Y aquí seguiremos, como mínimo por 125 años más.

No somos el glorioso, porque ese apelativo ya lo tienen los colchoneros y porque el RCD Espanyol es un club de fútbol. Ni queremos ni somos más, ni desde luego, menos. Sabemos que somos especiales, incluso un poco raros, pero somos así. Además somos mágicos. Y cuando vemos fotografías o imágenes de esstos 125 años de historia no podemos evitar emocionarnos con ciertos momentos, de los que todos tenemos el nuestro.

La presencia de “el Divino”, Ricardo Zamora, pelado de frío en la portería cercana al chalet, el inesperado e ilusionante fichaje de Kubala tras pasar más de una década con los vecinos, Don José Manuel Lara y su presencia en los vestuarios con sus maletines, las segadas de Pedro De Felipe, el oxígeno de Scopelli, el Bar Mundial 82 donde los cortados y las cervezas eran testigos de las charlas con futbolistas, Don Alfredo Di Stéfano jugando en Sarrià y pisando el Estadi Olímpic de Montjuic en el día del Centenario, los 'tamudazos' en la final de Copa y en el Camp Nou, la posibilidad de ver a tres metros de distancia los entrenos del primer equipo en 'la Chatarra', la entrañable boca de vestuarios de Sarrià, los inolvidables partidos de la UEFA del 88, la melena rubia de John Lauridsen, las volteretas de Luis García en la final de Copa de Madrid, el compromiso eterno de Mauricio Pochettino en el campo y en el banquillo, las lágrimas de Glasgow de los jugadores, la tarde de aquel 8 de agosto de 2009 en Coverciano donde nos dejó Dani Jarque… Y un futuro por delante. Visca RCDE.