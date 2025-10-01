La contracrónica del Barça-PSG: Luis Enrique vuelve a ser

Eric, Ferran y Pedri encabezaban la entrada de los jugadores del Barça al césped nada más llegar al estadio. Ahí delante había un círculo de técnicos del PSG, Luis Enrique entre ellos, por supuesto. Se deshizo el corro parisino -estaban Joaquín Valdés y Rafel Pol, que le han acompañado a todas partes- y el entrenador se dirigió hacia los tres futbolistas.

Encantado de verles, culé como es, efusivo, charló animadamente con sus viejos pupilos cuando fue seleccionador español. Luego se sumó Dani Olmo. Una hora y cuarto después, cuando el PSG lanzó una patada a seguir como las del rugby a la banda de Gerard Martín, tal que le consideraran el eslabón débil del Barça, se habían acabado las risas y los parabienes de todos.

Lamine Yamal se escapa de Nuno Mendes. / Jordi Cotrina

Una derrota reparable

Abrazos de cortesía y ya. El PSG volvió a hurgar en la herida del Barça. Era el último equipo de la Champions que había batido a los azulgranas y festejó otro triunfo, menos doloroso y menos decisivo que el de abril de 2024 cuando el 1-4 sentenció a Xavi Hernández. Aquella superioridad futbolística no se ha repetido. La diferencia fue mínima y se consumó en el último minuto.

"Ellos han estado mejor en la segunda mitad", reconocía Frenkie de Jong, "decepcionado" solo por el resultado. "Queda mucha Champions y aunque duele la derrota, no es determinante", precisó de un contratiempo que tiene enmienda con seis jornadas por delante. "Su victoria fue merecida", corroboró Gerard Martín, "al final, nos han pasado por encima".

Zaïre Emery presiona a Pedri. / Jordi Cotrina

Risas en el palco

La tensión corría por la grada, donde se escuchaban cánticos sobre "ese portugués". No había rencillas en el césped, acaso en el palco, pero las risas de Joan Laporta con el malvado Nasser Al-Khelaïfi, el presidente del PSG, y Aleksander Ceferin, el pérfido presidente de la UEFA, lo desmentían. No ha tenido tiempo la chiquillería de cultivar animadversiones. El once del Barça tenía una media de edad de 24,8 años, y la del PSG bajaba a los 22,7 años, con Fabián Ruiz (29) convertido en el veterano del grupo, sin ninguno de sus delanteros titulares en el campo.

Joan Laporta, Aleksander Ceferin y Nasser Al Khelaïfi ríen en el palco / Jordi Cotrina

"Ese portugués" no vejaba a Nuno Mendes, el marcador de Lamine Yamal, que no le dio ni una patada porque nunca llegó a tiempo, llegando siempre centésimas más tarde (él sí recibió de De Jong, que le pisó el talón). Ni al exquisito Vitinha, la versión francesa de Pedri. El destinatario era el inspirador de la tonada: Luis Figo, cuya reaparición en el palco azulgrana corrió de voz en voz.

Hubo 50.207. Otro lleno en Montjuïc, el segundo consecutivo tras el de la Real Sociedad, lo que obliga a la directiva a repensar sus prisas por volver al Camp Nou teniendo en cuenta que sólo podrá meter a 27.000 espectadores en la primera fase no se sabe cuándo.