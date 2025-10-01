Luis Figo regresa a Barcelona tras 16 años: así reaccionó la afición del Barça en Montjuïc

Una de las particularidades del Barça-PSG que se disputa este miércoles en Montjuïc era la presencia en el palco de Luis Figo. Uno de los villanos más icónicos de la historia del club azulgrana asistía al encuentro que abría el curso de Champions en Barcelona en calidad de asesor de la UEFA.

Su presencia fue polémica, con declaraciones como la del expresidente azulgrana Joan Gaspart, también presente en el palco, asegurando que no le iba a dar la mano. Hay que recordar que Figo se marchó del Barça al Madrid justo cuando Gaspart llegó a la presidencia del Barça.

Luis Figo, en el palco de Montjuïc durante el Barça-PSG. / Alejandro García / EFE

16 años de ausencia

No pisaba Figo un palco de Barcelona desde el año 2009, un año después de su retirada, cuando formó parte de la comitiva del Inter de Milán como embajador en el palco del Camp Nou. Anteriormente, había jugado cuatro veces en el campo del Barcelona, siempre con la camiseta del Real Madrid.

Pese a la magnitud del partido, frente al vigente campeón de Europa, parte de la afición del Barça se acordó del que una vez fue su mayor ídolo y uno de sus capitanes. Antes del arranque del partido se escucharon cánticos ofensivos contra Figo, que se repitieron en el minuto 7, que era el dorsal que vestía con la camiseta azulgrana. Seguramente, nada que sorprendiera al portugués, hoy embajador de la UEFA. Menosprecios que se han ido repitiendo a lo largo del choque.

Abstraído de esos improperios, Figo fue entrevistado por Movistar+ en el descanso del partido. "Tengo la suerte de poder asistir a un partidazo, es un placer personalmente regresar a Barcelona", afirmó la leyenda portuguesa, que calificó a Barça y PSG como "dos de los equipos favoritos para ganar la Champions" y elogió a Lamine Yamal y Nuno Mendes, "dos de los mejores del mundo en sus posiciones".