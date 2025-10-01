Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FC Barcelona - PSG, en directo: última hora del partido de Champions

Barcelona's Robert Lewandowski, right, celebrates with Lamine Yamal scoring his side's first goal during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Sociedad at the Lluis Companys Olympic Stadium in Barcelona, Spain, Sunday, Sept. 28, 2025. (AP Photo/Joan Monfort)

Barcelona's Robert Lewandowski, right, celebrates with Lamine Yamal scoring his side's first goal during a Spanish La Liga soccer match between FC Barcelona and Real Sociedad at the Lluis Companys Olympic Stadium in Barcelona, Spain, Sunday, Sept. 28, 2025. (AP Photo/Joan Monfort)

Laia Bonals

Laia Bonals

Esta noche, el FC Barcelona recibe al Paris Saint-Germain en el duelo de la jornada 2 de la fase de grupos de la Champions League (21h, Movistar), que se jugará en el Estadi Olímpic Lluís Companys. El Barça llega con buena racha, tras ganar los últimos partidos de liga, aunque con ausencias sensibles, como Gavi y Joan Garcia, intervenidos en las últimos días. Mientras tanto, el PSG también presenta bajas, como Doué y Dembelé, dos de sus estrellas, pero Luis Enrique vuelve a Barcelona como vigente campeón de la competición europea.

