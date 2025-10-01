En Directo
Fútbol
FC Barcelona - PSG, en directo: última hora del partido de Champions
Esta noche, el FC Barcelona recibe al Paris Saint-Germain en el duelo de la jornada 2 de la fase de grupos de la Champions League (21h, Movistar), que se jugará en el Estadi Olímpic Lluís Companys. El Barça llega con buena racha, tras ganar los últimos partidos de liga, aunque con ausencias sensibles, como Gavi y Joan Garcia, intervenidos en las últimos días. Mientras tanto, el PSG también presenta bajas, como Doué y Dembelé, dos de sus estrellas, pero Luis Enrique vuelve a Barcelona como vigente campeón de la competición europea.
Ahora si. Con el himno de la Champions, saltan los futbolistas al verde. Esto ya empieza
Suena el himno del Barça. Los jugadores de Barça y PSG aguardan en el túnel de vestidores.
Telita
Luis Figo en el palco del Estadi Lluis Companys. Poco más que añadir. El protocolo ha querido que le tocara el asiento al lado de Aitana Bonmatí, emblema azulgrana.
Reencuentro azulgrana
Partido con punto solidario
Abucheo sonoro en Montjuic para los jugadores del PSG que salen a calentar. Noche especial. No solo por el espléndido partido que nos espera, sino por una decisión que ambos equipos han tomado. Tanto Barça como PSG hoy tendrán un detalle con la Fundación Xana, organización sin ánimo de lucro que acompaña niños, niñas y adolescentes que padecen enfermedades graves en situación de vulnerabilidad y sus familias. Ambos equipos subastarán las camisetas del encuentro y la totalidad del dinero recaudado irá destinado a la Fundación en memoria de la hija de Luis Enrique, Xana.
Flick, en Movistar: "Creo que cualquiera que conoce el negocio del futbol le gustaría competir estos encuentros"
"Pedri es un jugador increíble, pero lo más importante es jugar como un equipo, como hemos hecho tras el parón. Es lo que más me preocupa de mi equipo"
Balde antes del partido: "Lamine es el mejor del mundo"
Marea azulgrana
Increíble recibimiento de los aficionados del Barça al autocar del equipo. Se respira ilusión de noche grande en la montaña mágica.
Joan Domènech
Las claves del once azulgrana
Siete cambios había practicado Hansi Flick en la alineación que presentó ante la Real Sociedad, condicionado por el inmediato compromiso ante el París Saint Germain. La formación inicial cambió, naturalmente. Cinco futbolistas nuevos entraron. Suplentes el domingo para que estuvieran descansados esta noche.
Las claves del once del Barça ante el PSG: Lamine Yamal y Ferran, titulares
