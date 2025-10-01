El Barça cae ante el mejor espejo de Europa, por Albert Blaya

El PSG llegó a Barcelona tocado en lo emocional por perder ante el Marsella y en lo futbolístico sin algunos de sus mejores jugadores. El Barça, también con bajas, tenía consigo la certeza que te da el tener a los mejores, Lamine y Pedri pero ante sí se encontró un espejo que le decía que no importaba quién faltase y a quién tuviese, los franceses eran mejores.

Lo fueron táctica, emocional y físicamente durante el segundo tramo del partido, donde su presión, como el gota a gota, pinzó los nervios de los culers y agarrotó su posesión. Recuperando constantemente arriba, Vitinha se hizo dominador y el Barça, mermado y sin recursos, empequeñeció. Este partido es solo un recordatorio de lo que supone estar en una cumbre y, sobre todo, mantenerse.

Lamine Yamal se escapa de Nuno Mendes. / Jordi Cotrina

El duelo Nuno Mendes-Lamine

La táctica, parafraseando a Mike Tyson, dura hasta que te dan el primer puñetazo. Lamine Yamal, a diferencia del pesado boxeador, no golpea, sino que te mata bajo los efectos del síndrome Stendhal. Lo sufrió Nuno Mendes, un lateral que dice serlo, aunque es muchas más cosas, a los 50 segundos de partido en una jugada en la que Yamal dejó tres regates, ruleta y recortes incluidos, para marcar el tono del partido.

Esa jugada sirvió como contrapunto táctico. Le venía a decir a Mendes que él, ante Lamine, es solo un lateral y a Luis Enrique que cualquier plan dura lo que él quiera. Con el poder de un Dios, el Barça empezó a marcar el tono competitivo en base a una calidad técnica inigualable y desde ahí a comerle el terreno a los parisinos.

La intermitencia de Olmo

El Barça juega a un ritmo en el que cada acción es un reto, físico y técnico, y Olmo va a otro cuando, por su posición entre líneas le exige una finura y precisión que no está teniendo, como si su fútbol no estuviese preparado para ese Everest que es el PSG, un equipo que parece vivir en otra esfera física y emocional.

Luis Enrique parece disculparse ante Flick al final del partido. / Jordi Cotrina

Desde su llegada al Barça, a Olmo no se le recuerda ningún gran partido ante un equipo de primer nivel, y esa intermitencia sostenida evidencia una carencia en la zona en la que, por perfil, más debería dominar el FC Barcelona. Con las bajas de Gavi y Fermín, los de Flick no tuvieron alternativa y resistieron lo que Pedri aguantó.

Hakimi y Nuno, dos joyas

Sirve este PSG como evidencia empírica de la evolución del fútbol. Lo de «el deporte ha cambiado» se ve en equipos como el de Lucho, intratables en cada fase, jugando con una convicción y mentalidad que asustan y que a pesar de las enormes bajas no ha notado el bajón de nivel, impulsado por dos laterales que hace mucho que nos engañan: Hakimi y Nuno elevan el sistema de Luis Enrique porque le permiten alargarse hasta el infinito sin que aparezcan huecos y, a la vez, generan jugadas ganadoras sin despeinarse.

Ferran Torres, frustrado frente al PSG. / JORDI COTRINA

En los dos goles iniciaron ellos las jugadas, diciéndole al Barça que aunque no tuviesen la delantera titular esto iba a dar igual; ellos valen por todo. Si Vitinha, de menos a más, es el cerebro, Nuno y Hakimi son las piernas y el corazón de un conjunto que viene del futuro.

El físico traiciona al Barça

En el tramo final, el Barça se ahogó en una grandeza prematura. El físico dejó de responder y parecía que los franceses fuesen dementores, alimentándose del cansancio ajeno para engrandecer su energía, que a ratos parecía no acabarse nunca. Lamine, que empezó marcando el territorio, no pudo aparecer cuando Luis Enrique le situó un doble lateral a modo de barrera, y Lewandowski, que entró para alimentar el área, apenas tocó un balón suelto.

De tan lejos que vivía el Barça de su portería los de Flick parecían otro equipo. Y de eso se trata el PSG, que cada vez que juegues contra ellos, lo parezcas.