La UEFA anuncia en el Camp Nou el Barça-Olympiakos de Champions del 21 de octubre

A través de la página web de la UEFA se descubrió antes que por el club que el partido de Champions de este miércoles ante el PSG se disputaría en el Estadi Lluis Companys. Ahora esa misma web anuncia que el encuentro ante el Olympiakos del 21 de octubre se jugará en el Spotify Camp Nou. Desde el FC Barcelona aún no se ha producido ningún comunicado de confirmación.

El partido contra el Olympiakos se jugará tres días después del partido de Liga contra el Girona, que sigue pendiente de saberse si se disputará en Montjuïc o en el Camp Nou.

El regreso al Camp Nou sigue sin fecha por deficiencias en seguridad y el Barça jugará en Montjuïc contra la Real Sociedad / Jordi Cotrina

En principio, la apertura del Camp Nou para un partido de Champions debería ir precedido de un partido de Liga que ratifique las condiciones del estadio para acoger a miles de espectadores. Por tanto, es probable que dicho compromiso con el Girona se juegue en la casa de Les Corts.

De momento, no hay noticia de que el Ayuntamiento de Barcelona haya dado la luz verde a la licencia de primera ocupación, aunque el alcalde Jaume Collboni dijo recientemente que en breve se producirían novedades importantes.

Ceferin, en el palco

La UEFA, presidida por el esloveno Aleksandro Ceferin, quien estará en el palco de Montjuïc para el encuentro contra el PSG, requiere que en el estadio de sus partidos puedan segmentarse a la afición rival y que la señal de realización capte público en sus planos, la llamada U televisiva.

Para que ello sea así, el público asistente al Camp Nou debería ocupar no solo la Tribuna y el Gol Sur, la llamada fase 1A de la remodelación, sino también la 1B, que alcanza la zona de Lateral. A no ser que la UEFA haya aceptado alguna excepción.