Pedri, el líder insustituible de Flick: "Poco a poco me voy acostumbrando a ese rol"

Si hay algún nombre que puede darse por seguro en la alineación del Barça es el de Pedri. Salvo enfermedad o lesión. No se perderá un partido por sanción de lo exquisito que es y menos ante la visita del Paris Saint Germain, cita grande de la Champions, "uno de los mejores partidos, sino el mejor, que se puede ver". Y jugar. Es el más indiscutible de los indiscutibles desde que unas pruebas físicas determinaron que el mejor Pedri es el que juega siempre.

Es el único que ha disputado los ocho partidos partidos, y el único que ha sido titular en todos, un honor que compartía con Joan Garcia hasta que el meta se rompió el menisco. Hansi Flick solo lo cambia cuando el resultado está asegurado: en el minuto 81 ante el Valencia (6-0), en el 76 contra el Getafe (3-0), en el 95 en Oviedo (1-2)...

Pedri se cuela entre Gorrtoxa y Barrene durante el partido ante la Real Sociedad. / JORDI COTRINA / EPC

Cambia la preparación

Es una sustitución simbólica, tal que fuera por el que dirán, o para poder rebatir que exprime al centrocampista, un futbolista que arrastró durante un tiempo la etiqueta de frágil por su propensión a sufrir lesiones musculares. Aún hoy, hay culés disfrutan viéndole mientras se estrujan las manos temiendo por su estado.

"He cambiado cosas, pero no diría que he cambiado una barbaridad de cosas. Lo que sí ha cambiado es la preparación física del club, es totalmente diferente a lo que hacíamos antes", sostiene Pedro.

Pedri, en el centro, durante el calentamiento. / Valentí Enrich / SPO

El líder de Flick

Juega el tiempo que corresponde a un líder. Esa es su categoría ahora. Es lo que le demanda Flick. "El míster me pide que dé un paso adelante en el campo y en el vestuario. Siempre me ha costado porque no he hecho nunca ese papel, vine como un niño. Pero poco a poco me voy acostumbrando y asumiendo ese rol".

No ha sido el primero Flick. Ya lo hizo Xavi Hernández en el Barça y Luis Enrique en la selección. "Me decía que disfrutara y jugase tranquilo, que me hiciese notar con el balón, que cuantas más veces lo tocara era mejor para el equipo", recordaba del que hoy será el entrenador rival.

Flick, naturalmente, no lo negó. "Es lo que quiero de él. Todo el mundo ve cómo juega con el balón, es fantástico. Para mí es uno de los capitanes", subrayó el entrenador.

Pedri, en la sala de prensa de la ciudad deportiva del Barça. / Valentí Enrich / SPO

Ante la imposibilidad de llevarse a Pedri a París, y persistiendo en su idea inicial cuando tuvo a Xavi e Iniesta en el Barça, Luis Enrique ha reclutado perfiles semejantes, como João Neves y Vitinha, "porque quiere tener el balón". En ese sentido, opinaba que los tres componentes del centro del campo desempeñarán "un papel fundamental" en el devenir del encuentro.

"Los dos equipos queremos la pelota y quien domine el centro del campo tendrá mucho ganado en el partido. Somos valientes desde que vino Flick", decía Pedri, a quien le encanta "ver al PSG desde el sofá de mi casa". Lo verá más cerca y lo sufrirá más este miércoles en Montjuïc, con el recuerdo vivo de las goleadas encajadas contra los franceses. Sin embargo, al interior azulgrana le estresa más enfrentarse a equipos defensivos, encerrados atrás, que a rivales que juegan de tú a tú, pese a la presión que ejercen: "Es más fácil ver los espacios", argumentó.

"Los dos equipos queremos la pelota y quien domine el centro del campo tendrá mucho ganado en el partido" Pedri — Centrocampista del Barça

Pedri y Ferran Torres entran al terreno de juego para el entrenamiento de este martes. / AFP7 vía Europa Press

Paul Scholes, el renombrado exfutbolista del Manchester United, viejo y declarado fan de Xavi e Iniesta que tanto le amargaron (las Copas de Europa de 2009 y 2011), ha elegido a Pedri como su nuevo jugador favorito. Feliz por los halagos, se sentiría realizado con durar tanto como ellos.